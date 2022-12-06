Жизнь в кладовке, пьянство и мысли об уходе в монастырь: нелегкая судьба актера Лыкова

Звезде "Улиц разбитых фонарей" пришлось многое пережить.

Зрители знают Александра Лыкова по сериалам "Гранд", "Улицы разбитых фонарей" и многим другим популярным лентам. Сегодня актер может похвастаться успешной карьерой, внушительным списком ролей и толпой верных поклонников. Однако его жизнь не всегда была безоблачной.

Александр Лыков родился в 1961 году и вырос на попечении мамы и бабушки. Детство будущего артиста нельзя назвать простым, ведь именно тогда он столкнулся с первой серьезной трудностью – травмой позвоночника. Прогнозы врачей не сулили ничего хорошего, но благодаря своему упорству Александр смог встать на ноги.

Творческий путь артиста начался во время учебы в строительном училище. Лыков всегда хотел помогать родным материально, поэтому решил получить серьезную рабочую специальность. Однако она оказалась ему не интересна. Вскоре он начал пропадать в театральной студии, а потом и вовсе поступил в ЛГИТМИК.

Студенческие годы Александра Лыкова выдались по-настоящему насыщенными. Он не только получил бесценные знания, но и успел жениться. Его супругой стала кубанская казачка Алла Господенко. В 1985 году у пары родилась дочь Екатерина, а через два года на свет появился сын Матвей.

Увы, семейная жизнь не всегда была простой. После получения диплома Лыков активно играл на сцене и снимался в кино, но усилия долго не приносили ему достойного заработка и популярности. В свое время актер даже подрабатывал в такси и жил в кладовке в коммунальной квартире вместе с женой и маленькой дочкой.

В середине 90-х в жизни артиста наступила белая полоса. Он сыграл роль "Казановы" в "Улицах разбитых фонарей" и прославился на всю страну. Однако вместе с гонорарами и всеобщей любовью на звезду обрушились многочисленные приглашения на застолья. Лыков начал выпивать и часто ссорился с женой из-за пьянства.

Избавиться от вредных привычек звезде помогли терпеливая супруга и религия. По словам актера, он обратился к вере, увидев свою смерть. В какой-то момент он даже задумывался об уходе в монастырь, но понял, что это не для него.

Сейчас Александру Лыкову 61 год. Артист не только по-прежнему востребован в профессии, но и счастлив в личной жизни. Он смог сохранить брак с единственной женой, несмотря на все преграды, воспитал двоих детей и четыре раза стал дедом.