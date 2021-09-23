Известному актеру Лыкову не дали воспитывать внуков: Они еще отомстят

Звезда сериала "Гранд" Александр Лыков четырежды дедушка. У старшей дочери знаменитости подрастает восьмилетний Давид и пятилетняя Авдотья. У сына артиста, известного во всем мире манекенщика Матвея Лыкова, есть двухлетняя наследница Сиенна и полугодовалая дочка Лу.
Дети Матвея, отмечает Александр Анатольевич, живут во Франции. Из-за пандемии коронавирусной инфекции внучку Лу артист видел только на экране мобильного. "Младшую я не видел до сих пор, то есть видел, но не трогал, нам к ним пока не съездить", – посетовал Лыков.
Говоря о внуках, артист отмечает, что они у него не робкого десятка. Давид, например, захотел создать свой влог на "Ютуб" и уже начал делать какие-то видео. Авдотья, тем временем, подключилась – дала брату интервью и устроила экскурсию для зрителей по всему дому.
Александр Лыков отмечает, что с малышами всегда строг. "И остался бы таким, но мне не дали воспитывать внуков так, как бы я это сделал", – поделилась звезда сериала "Гранд".
Артист уверен, что Екатерина и Матвей разбаловали своих чад, совершили ошибку. Дескать, с малышами они играются, как с куклами. Лыков уверен, что внуки, когда вырастут, себя покажут. Они еще "отомстят" добрым мамам и папам.
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