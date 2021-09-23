Актер Лыков о жизни в кладовке с крохой-дочкой: Она спала в ящике каком-то, а я на досках

Актер Александр Лыков 39 лет счастливо женат. Супруга, Алла Александровна, подарила знаменитости двоих детей – Екатерину и Матвея.
Когда у Лыковых родился первый ребенок, жить им было негде. Молодые люди и их малышка поселились в коммуналке. "И в ней комната, забитая наглухо, под кладовку приспособленная", – рассказал Лыков в свежем интервью. Александр Анатольевич уже толком и не помнит, как им досталась эта каморка. Однако заселялись, говорит артист, "как мыши", не привлекая внимания других жильцов.
Александр Лыков признался, что появление ребенка сделало его счастливым. Артист не представлял себе семейной жизни без малыша. Знаменитость и его избранница наслаждались родительством, ходя в бытовом плане растить кроху было сложно. Какое-то время у маленькой Екатерины даже не было люльки.
"Многих вещей у нас не было, она спала в ящике каком-то, а я на досках", – поведал Лыков.
Александр Анатольевич отметил, что он и его избранница были смелыми и терпеливыми. Там, где трусил один, за решение проблем брался другой, и наоборот. "Маленько без башни были", – отметила знаменитость. Такими бесстрашными, отмечает артист, их воспитала Родина.
Александр Лыков говорит, что жена прошла с ним огонь, воду и медные трубы. Супруга – ангел хранитель артиста. По словам знаменитости, избранница несколько раз спасала его от смерти. Дело в том, что Лыков увлекается экстремальными видами спорта. Артиста постоянно тянет попробовать что-то еще более опасное. От безрассудных поступков артиста всегда отговаривает жена.
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