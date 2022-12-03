Исхудавшая Кудрявцева с чернющими глазами скатилась по стене: Ковид забрал мужа и мою жизнь

В жизни Леры Кудрявцевой начались непростые дни.

В последнее время очень много слухов ходит вокруг жизни известной блондинки: поговаривают, что в ее браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым не все так гладко. Сама Лера Кудрявцева эти разговоры никак не комментирует, но время от времени в ее микроблоге появляются неоднозначные публикации, которые поклонники связывают с трудностями в семье.

Но, судя по последнему посту на странице звезды в социальных сетях, кажется, что сейчас у нее все хорошо. Теледива разместила снимок, на котором изображена в полный рост, оперевшись на стену, как бы скатываясь по ней – ведь ноги расположены довольно далеко от нее.

Выбрала она, по мнению поклонников, шикарный образ: свободная рубашка, короткая юбка и очки, которые сделали ее глаза чернющими. В общем, выглядит блондинка довольно брутально, хотя и беззаботно улыбается. Россияне также не упустили возможности отметить, как исхудала Лера Кудрявцева, и попросить у нее рецепт того, как держать себя в форме.

На связь с подписчиками теледива вышла не случайно: она решила сообщить им, что начинается ее любимая пора – подготовка к праздникам и суета перед прощанием со старым годом.

Однако ее радость от приближения Нового года разделили не все. У некоторых россиян, как оказалось, вообще нет похожего настроения.

"Ковид забрал мужа и мою жизнь. Про НГ даже не думается. Какой праздник? Давно не ощущаем", – поделились с Лерой Кудрявцевой пользователи в комментариях.