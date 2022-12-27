"Потеря": смерть раздавила 60-летнюю Свиридову

В понедельник, 26 декабря, россияне узнали страшную новость. Ушел из композитор и автор песен Александр Шевченко. Музыканту был 61 год. Предположительно, причиной смерти артиста стал оторвавшийся тромб. Заслуженная артистка России Алена Свиридова, как и многие люди, была шокирована новостью о кончине ее коллеги по цеху.
Смерть композитора буквально раздавила певицу, которая младше него всего на один года. Она и сейчас очень переживает. Артистка высказалась о тяжелой утрате в интервью телеканалу "360".
Алена Свиридова подчеркнула, что покинувший наш мир Александр Шевченко был лучшим человеком, которого она только знала. Артистка выделила такие качества композитора, как талант и доброта.
"Не знаю, как теперь осознать эту потерю", — подчеркнула Алена Свиридова.
Отметим, что Александр Шевченко работал со многими российскими звездами. Написанные им произведения исполняли такие певцы, как Ирина Аллегрова, Алсу, Николай Трубач, Жасмин, Данко, Татьяна Овсиенко и другие.
Его смерть стал трагедией также для известного отечественного барда Юрия Лозы. Автор хита "Плот" выразил соболезнования в связи со смертью Александра Шевченко. Он, как и Алена Свиридова, обратил внимание на талант коллеги по цеху. Об этом сообщает RT.