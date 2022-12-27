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Шоу-бизнес
"Потеря": смерть раздавила 60-летнюю Свиридову

"Потеря": смерть раздавила 60-летнюю Свиридову

Алена Свиридова очень переживает из-за смерти Александра Шевченко.
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В понедельник, 26 декабря, россияне узнали страшную новость. Ушел из композитор и автор песен Александр Шевченко. Музыканту был 61 год. Предположительно, причиной смерти артиста стал оторвавшийся тромб. Заслуженная артистка России Алена Свиридова, как и многие люди, была шокирована новостью о кончине ее коллеги по цеху.

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Смерть композитора буквально раздавила певицу, которая младше него всего на один года. Она и сейчас очень переживает. Артистка высказалась о тяжелой утрате в интервью телеканалу "360".

Алена Свиридова подчеркнула, что покинувший наш мир Александр Шевченко был лучшим человеком, которого она только знала. Артистка выделила такие качества композитора, как талант и доброта.

"Не знаю, как теперь осознать эту потерю", — подчеркнула Алена Свиридова.

Отметим, что Александр Шевченко работал со многими российскими звездами. Написанные им произведения исполняли такие певцы, как Ирина Аллегрова, Алсу, Николай Трубач, Жасмин, Данко, Татьяна Овсиенко и другие.

Его смерть стал трагедией также для известного отечественного барда Юрия Лозы. Автор хита "Плот" выразил соболезнования в связи со смертью Александра Шевченко. Он, как и Алена Свиридова, обратил внимание на талант коллеги по цеху. Об этом сообщает RT.

Алена Свиридова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 декабря 2022, 17:20 Источник: Телеканал 360 ✓ Надежный источник
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