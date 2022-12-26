Оторвался тромб: умер любимый мужчина Алсу

Новость о смерти близкого человека наверняка раздавила Алсу.

Прославленная певица внезапно потеряла дорогого человека. Вчера стало известно о смерти знаменитого музыканта и автора песен Александра Шевченко. Хотя его произведения пели многие звезды, именно с Алсу у музыкального деятеля была особая связь.

Дело в том, что работа с ним сделала певицу знаменитой. Композитор трудился со звездой около 12 лет и даже забросил свою сольную карьеру! Собственно, это он создал песню "Зимний сон", которая стала настоящим хитом, а после ее рождения имя тогда еще молодой и неизвестной певицы было у всех на слуху!

Можно сказать, что для Александра Шевченко Алсу стала любимой подопечной, ведь на концертах он умудрялся заменять ей семью. "На гастролях был ей и за маму, и за папу, и за продюсера. Я видел ее гораздо чаще, чем свою дочь", – делился однажды автор песен. Ну, а для певицы он был, можно сказать, любимым мужчиной, который проложил ей дорогу к известности и поддерживал на этом нелегком пути.

О смерти музыканта, который также успел поработать с Жасмин и Ириной Аллегровой, стало известно накануне. Сообщается, что причиной его кончины стал оторвавшийся тромб. Как уточняет RT, Александру Шевченко был 61 год.

Стоит отметить, что несмотря на вклад в карьеру и успех композитора, певица пока никак не прокомментировала новость об уходе своего наставника. На страницах в соцсетях Алсу нет на этот счет ни одного слова, но вполне возможно, что она пока не готова говорить из-за утраты.