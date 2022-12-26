"Уже мозги съезжали": как признанный мертвым внук Пугачевой жил последние дни

31-летний внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков известен своим музыкальным талантом. И хотя он редко появляется на отечественной поп-эстраде, он давно завоевал любовь иностранных поклонников. Ранее его даже сравнивали с Куртом Кобейном во время исполнения легендарного хита группы "Нирвана". Признанный мертвым музыкантом внук Аллы Пугачевой был польщен такой оценкой творчества.
Сейчас Никита Пресняков живет в США. События своей жизни он редко афиширует. Изредка в его микроблоге можно найти новые фотографии. На страничуке поклонники узнали, как внук Аллы Пугачевой жил последние дни уходящего 2022 года.
Так, на днях он вместе с женой Аленой Красновой отправился на океан — отдохнуть на пару дней. Напомним, что пара в браке уже более пяти лет. Алена также не распространяется о личной жизни с родственником Аллы Пугачевой, и использует социальные сети для своей работы.
"В последнее время очень стрельнула моя клипмейкерская сфера деятельности, так что уже мозги съезжали", — рассказывает внук Примадонны.
Выяснилось, что на Гавайях запланированы съемки для известной певицы. Никита Пресняков приехал на остров на несколько дней раньше: отдохнуть, и, заодно, присмотреть локации для съемок. Получился вот такой идеальный вариант перезагрузки во время работы, добавил наследник Аллы Пугачевой.