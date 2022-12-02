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Шоу-бизнес
Облысевшая Кудрявцева набросилась на чужого мужика после новости о разводе

Облысевшая Кудрявцева набросилась на чужого мужика после новости о разводе

Вокруг Леры Кудрявцевой и ее личной жизни в последнее время ходят тревожные слухи.
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Российская телеведущая Лера Кудрявцева растит дочь Машу вместе с мужем Игорем Макаровым. Семья всячески старается демонстрировать идиллию, несмотря на разницу в возрасте между супругами. Пара отнекивается от слухов о возможном разладе в семье и даже разводе, но внимательные фанаты все подмечают.

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 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

На днях масла в огонь подлила сама Лера Кудрявцева. Замужняя звезда на глазах у всех полезла с нежностями к коллеге Сергею Лазареву. Судя по всему, артистка не смогла сдержать чувств к другу, ведь им предстояло который год подряд вместе вести "Песню года". Стоит отметить, что в прошлом году Кудрявцева облысела на этом мероприятии, ведь Лазарев то ли случайно, то ли специально, вызвал у нее целый клок волос.

На свежем снимке Лера уже не выглядела такой кудрявой, как раньше. Она нежно целовала Сергея Лазарева в щеку, а тот млел от удовольствия, смотря в камеру. Снимок появился в аккаунте самого певца.

Напомним, телеведущая Лера Кудрявцева и певец Сергей Лазарев состояли в отношениях четыре года, но в 2012-м разошлись. Лазарев тогда заявил, что не рассматривал ее как мать своих детей, и ему скорее нравилось с ней дружить. После этого пару подозревали в пиар-романе.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Лера Кудрявцева. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Автор: 2 декабря 2022, 10:45 Источник: соцсети • Требует проверки
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