Облысевшая Кудрявцева набросилась на чужого мужика после новости о разводе

Российская телеведущая Лера Кудрявцева растит дочь Машу вместе с мужем Игорем Макаровым. Семья всячески старается демонстрировать идиллию, несмотря на разницу в возрасте между супругами. Пара отнекивается от слухов о возможном разладе в семье и даже разводе, но внимательные фанаты все подмечают.
На днях масла в огонь подлила сама Лера Кудрявцева. Замужняя звезда на глазах у всех полезла с нежностями к коллеге Сергею Лазареву. Судя по всему, артистка не смогла сдержать чувств к другу, ведь им предстояло который год подряд вместе вести "Песню года". Стоит отметить, что в прошлом году Кудрявцева облысела на этом мероприятии, ведь Лазарев то ли случайно, то ли специально, вызвал у нее целый клок волос.
На свежем снимке Лера уже не выглядела такой кудрявой, как раньше. Она нежно целовала Сергея Лазарева в щеку, а тот млел от удовольствия, смотря в камеру. Снимок появился в аккаунте самого певца.
Напомним, телеведущая Лера Кудрявцева и певец Сергей Лазарев состояли в отношениях четыре года, но в 2012-м разошлись. Лазарев тогда заявил, что не рассматривал ее как мать своих детей, и ему скорее нравилось с ней дружить. После этого пару подозревали в пиар-романе.