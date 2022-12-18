"Уничтожить": соблазнившая мужа Зыкиной врагиня плюнула в покойную певицу

В студии шоу "Привет, Андрей!" у Малахова собрались именитые гости, чтобы вместе вспомнить песни о деревне. Среди приглашенных особ засветилась и Надежда
Крыгина — известная исполнительница народных песен и заклятая врагиня покойной
Людмилы Зыкиной. Женщина внезапно заговорила об интимных моментах прошлого, а в итоге просто
замарала честь усопшей коллеги.
С подачи Стаса Садальского народ стал обсуждать личную жизнь и женщин баяниста Виктора Гридина. Много лет он был законным супругом Людмилы, а потом развелся с ней и ушел к Надежде. Поэтому и не возникает вопроса, почему между женщинами пробежала черная кошка, — для обеих он был слишком дорог.
В конце прошлого века Надежда Крыгина буквально соблазнила мужчину Людмилы Зыкиной, а сейчас вновь спровоцировала шумиху по этому поводу на телевидении. Она не побоялась озвучить свою субъективную версию произошедшего, ведь другие два участника любовного треугольника уже мертвые и не могут дать отпор.
"Так мы общались, у нас все было нормально. Это потом уже была молва. Ей так захотелось, кому-то из людей захотелось уничтожить меня, убрать со сцены", — заявила о Людмиле Зыкиной оскандалившаяся певица.Отсюда следует, что Надежда Крыгина выставила себя бедной овечкой, а покойная соперница получила от нее обвинительный плевок. Впрочем, остерегаясь критики, артистка добавила, что Людмила Зыкина и Виктор Гридин были великими людьми по своему таланту. И тогда публика смягчилась, звезду не освистали.