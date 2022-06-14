"Спустила в унитаз": всплыла правда о таинственно пропавших бриллиантах Зыкиной

После смерти Людмилы Зыкиной ее ценные вещи пропали. Подробности, возможно, знает Юлиан.

Людмила Зыкина скончалась уже давно, однако о ее богатстве все еще судачат Так, у артистки были украшения, которые потом продали за огромные деньги. Однако, по словам близких певицы, некоторые драгоценности исчезли после ее кончины.

Часть была найдена в загородном доме приближенной Зыкиной. Ушлую женщину даже хотели посадить, однако тюрьмы ей далось избежать. Позже драгоценности передали родственнику народной артистки Советского Союза.

Судьба других драгоценностей все еще под вопросом. Однако, возможно, какой-то информацией обладает певец Юлиан. Так, в интервью Лере Кудрявцевой он сказал: "Она бы эти бриллианты спустила в унитаз". Видимо, артист предполагает, что Людмила так поступила бы, если бы могла только представить, какая шумиха будет вокруг них.

Стоит отметить, что Людмила Георгиевна очень хорошо относилась к молодому коллеге были в очень теплых отношениях. Так, мужчина говорил о Зыкиной только самое хорошее. Например, он рассказывал, что звезда постоянно обо всех заботилась. Так что вполне возможно, что Людмила Георгиевна поделилась с молодым другом тайной о местонахождении бриллиантов. Об этом станет известно в эфире шоу "Звезды сошлись".