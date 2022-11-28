Доживает последние месяцы: Сраженной раком Вайкуле осталось недолго

Лайма Вайкуле вышла на связь с народом.

Рак сразил близкую подругу Аллы Пугачевой много лет назад. Недуг артистки был в ремиссии, что, несомненно, радовало поклонников. Но в последнее время появился новый повод переживать, ведь вокруг ее здоровья ходит очень много тревожных слухов. Поговаривают, что онкология вновь настигла Лайму Вайкуле.

Впрочем, сама блондинка подобную информацию никак не комментирует. Звезда выходит на связь с поклонниками не так часто, но когда это все же происходит, то всем своим видом показывает, что проблем с самочувствием не испытывает. Накануне знаменитая блондинка спустя долгое время молчания опубликовала новый ролик, в котором сделала важное заявление.

В кадре Лайма Вайкуле выглядит очень бодро, правда, волосы спрятаны под капюшоном, а лицо – за очками. Из ее слова стало понятно, что в Латвии звезда доживает последние месяцы, а дальше будет перемещаться в Израиль, где сейчас живет Алла Пугачева. Дело в том, что певица решила организовать там концерты и напомнила, что до них ей и толпе ее фанатов осталось недолго.

"Я так рада, что уже близко..." – сказала артистка, перечислив месяца, которые осталось пережить до ее выступления.

Ранее "Дни.ру" рассказывали, что звезда планирует гастролировать по трем городам Земли обетованной. Правда, зрителей будет не очень много, ведь места, в которых планирует петь Лайма Вайкуле, рассчитаны всего на тысячу человек.