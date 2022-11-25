"Равносильно нападению на ребенка": Никас Сафронов в шоке от безобразной выходки скотов

"Когда в середине октября такие же активисты облили томатным супом картину Ван Гога "Подсолнухи" в Лондонской национальной галерее, я сказал, что практически полная безнаказанность за такие преступления в скором времени приведет к новым атакам на произведения знаменитых художников, – говорит Никас. – И, как видите, оказался прав. Вскоре измазали картофельным пюре "Стог сена" Клода Моне в Музее Барберини в Потсдаме. И напали на шедевр Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой" – один из вандалов приклеился к полотну головой, а второй вылил на него консервированный суп. Теперь вот пострадал Климт".

Этими работами восхищались многие знаковые исторические личности, картины вдохновляли композиторов, писателей, художников. Нападать на живые великие полотна, которые несут энергетику миллионов зрителей, – это равносильно нападению на ребенка. Так как картины беззащитны, они не могут дать сдачи.

Экоактивисты уверяют, что таким способом выражают протест против использования нефти и газа, которые "уничтожают человечество". И призывают закрывать музеи – считая, что благодаря этому правительства разных стран прекратят разработки новых нефтяных месторождений. Но именно уничтожение искусства – это и есть прямое уничтожение мира. Сейчас начали с живописи, потом перейдут на музыку, литературу. Во что превратится человечество без культуры? В бездушных роботов, не помнящих своей истории.

"Я думаю, что все эти якобы экологические акции направлены в первую очередь на обогащение некой группы людей, – вздыхает Сафронов. – Судите сами: активисты выбирают только очень известные картины. Например, та же картина Моне – самая дорогая из его работ. Это вызывает шквал эмоций – как у самих нападавших, так и у всех людей, кому не безразлично искусство. Об этих акциях говорят во всем мире, популярность вандалов растет, у них появляются новые спонсоры – причем они сами этого не скрывают. Так что скорее всего за громкими словами о спасении планеты от глобального потепления стоит банальная нажива".

Увы, в Европе даже не предусмотрено серьезного наказания за подобного рода преступления. Чаще просто составляют административный протокол. Пока самое суровое наказание понесли трое мужчин, атаковавших произведение Вермеера, – их приговорили к двум месяцам тюрьмы. Для сравнения: по российскому законодательству уничтожение или повреждение объектов культурного наследия наказывается штрафом до трех миллионов рублей либо лишением свободы на три года.

"Думаю, надо ждать новых нападений экоактивистов на шедевры знаменитых художников. Возможно, вандалы начнут портить не только полотна, но и скульптуры. И винить в этом следует в первую очередь западную политику – вседозволенности, двойных стандартов и, кстати, отмены русской культуры тоже. Любые нелогичные и неправильные решения в этой области приводят к последствиям. В том числе и к таким вот последствиям, как порча великих произведений искусства", – подчеркнул Никас Сафронов.