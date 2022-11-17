"Огромная трагедия": новый гроб в доме Инина шокировал Сафронова

"Не приведи судьба, на склоне дней // Мне пережить родных своих детей", – пела Алла Пугачева. Хоронить своих кровиночек всегда страшно. Но именно эта горькая доля выпала на долю писателя, юмориста и сценариста Аркадия Инина.



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