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Шоу-бизнес
"Огромная трагедия": новый гроб в доме Инина шокировал Сафронова

"Огромная трагедия": новый гроб в доме Инина шокировал Сафронова

"Не приведи судьба, на склоне дней // Мне пережить родных своих детей", – пела Алла Пугачева. Хоронить своих кровиночек всегда страшно. Но именно эта горькая доля выпала на долю писателя, юмориста и сценариста Аркадия Инина.
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Константин Инин – младший сын Аркадия Инина – ушел из жизни 13 ноября на 45-м году жизни. Как рассказали друзья, он отдыхал в Турции, где и скончался. Причем случилось это в тот день, когда его мать – жена Аркадия Инина – отмечала день рождения. Получается, что она забрала его к себе. Что случилось с сыном Инина выясняют компетентные органы. Пока же известно, что у него не выдержало сердце. И на родину его теперь привезут в цинковом гробу...

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В марте 2021 года скоропостижно умерла Инна Иванова – жена Аркадия Инина. Они прожили вместе 61 год. И вот в его доме новый гроб. Главный живописец России Никас Сафронов в ужасе от того, что смерть поселилась в этих стенах.

"Огромная трагедия произошла, – смахивает скупую мужскую слезу художник. – Аркадий Инин – величайший сатирик, замечательный человек. Мы познакомились с ним близко, когда стали дружить с Виктором Мережко ( сценарист, драматург, кинорежисспр, актер, писатель-прозаик, телеведущий, умер 30 января 2022 года. – Прим. ред.). Он очень тонкий, позитивный, приятный человек, любящий свою семью, сына, конечно. Это шок, потрясение, когда уходит близкий человек, трагедия огромная, огромное горе, дай бог пережить ему трагедию".

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 ноября 2022, 10:17 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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