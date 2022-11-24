"Надутое и раскрученное ничтожество": запертого в гробу Киркорова зарыли без креста и оградки

Впрочем, артиста всегда любил слегка шокировать публику, но делал это более лаконично. Например, на открытии "Новой волны" Филиппа Киркорова буквально заперли в гробу – он появился на сцене в стеклянном саркофаге, чем несомненно удивил народ.
Но последние выходки экс-супруга Аллы Пугачевой, по мнению россиян, вышли за рамки приличия. Вспомнить хотя бы его концерт в Казахстане: певец вышел к публике в прозрачном комбинезоне, из-под которого сложно было не разглядеть его нижнее белье.
Журналист издания "Царьград" на этот счет пообщался с психологом и сексологом. Специалисты заключили: грань нормальности для Филиппа Киркорова стерта, а прозрачными колготками он демонстрирует свою вседозволенность, веря, что он – настоящий король.
Но на деле все немного иначе. "Зрителю ясно, что перед ним – надутое и раскрученное до уровня "звезды" полное ничтожество", – считает журналист и буквально хоронит его, как поп-короля российской эстрады, своими колкими высказываниями. "Дни Киркорова сочтены", – говорится в заголовке.
Критик добавил, что очень скоро звезде придется хорошенько перебрать свой гардероб, иначе поп-король явно попадет под новый закон о пропаганде ЛГБТ как нарушитель. Журналист условно зарыл артиста без креста и оградки на территории РФ, настаивая на его переезде куда угодно. Филипп Киркоров пока не решился бежать вслед за бывшей женой, но все может измениться.