Помешавшаяся на инопланетянах Лель воскресила покойника на глазах у Лолиты и Кудрявцевой

48-летняя российская певица Катя Лель все тонко чувствует и интуитивно действует. Из-за этого ее часто не понимают. Сейчас артистка участвует в шоу "Суперстар! Возвращение", во время которого рассорилась с коллегами.
Катя Лель по сценарию должна была исполнить песню умершего артиста Пьера Нарцисса "Шоколадный заяц". Образно говоря, Лель, которая так верит в сверхъестественное, словно воскресила покойника.
Во время исполнения произошел конфуз. Лель спела только две первые строчки песни, а потом начала петь свою композицию "Мой мармеладный". Это взбесило судью шоу Леру Кудрявцеву. Она заявила, Катя Лель должна была полностью спеть хит Пьера Нарцисса.
"Ты меня очень расстроила. Неадекватностью. Реально неадекватностью, ну правда", – заявила в ответ Катя Лель.
После этого за Леру Кудрявцеву вступилась Лолита. Певица заявила, что Кате не стоит так разговаривать с судьями. В итоге перепалка переросла в серьезную ссору. Катя Лель ужасно расстроилась и заявила, что не ожидала от давних подруг такого поведения в свой адрес. Позже она отметила, что ее наверняка специально спровоцировали на конфликт.