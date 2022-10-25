"Гигантский болт": сосущая жена Цекало отдалась любимому без остатка

Звездный продюсер и автор телепроектов Александр Цекало прославился своей любвеобильностью. Он был женат три раза, и каждый раз выбирал избранницу намного моложе себя. В 2018 году мужчина неожиданно для всех развелся с третьей женой Викторией Галушкой, с которой воспитывал двоих детей, и сразу женился на молодой и малоизвестной художнице.
Дарина Эрвин младше Цекало на 30 лет. Разница — серьезная, но пара вместе уже три года. За это время они даже успели перебраться в США. Это была уступка Александра Цекало молодой жене.
Недоброжелатели считают, что знойная красотка просто нашла себе "папика" и сосет из него деньги. Да и сама сосущая жена Цекало будто намерено поддерживает этот образ: выбирает вульгарные образы, демонстрирует грудь и… мужские гениталии.
Дарина Эрвин увлечена необычном жанром живописи — изображением мужских органов. Более того, жена Александра Цекало отдалась любимому искусству без остатка и приостановила остальные проекты.
Вот и на днях в микроблоге девушки появился новый арт-объект. Работа выполнена карандашом в технике небрежных штрихов.
"Гигантский какой-то болт", — написали в комментариях под публикацией жены Александра Цекало. Кажется, новая аудитория Дарины, пришедшая в блог после замужества, пока не готова видеть искусство в пенисах.