Бывшая уколола Бондарчука после стычки с Андреевой: Как живется вам с трухой?

Накануне Светлана Бондарчук разместила в своем телеграм-канале стихотворение известнейшей поэтессы Серебряного века Марины Цветаевой. "Попытка ревности", как понятно из названия, посвящается возлюбленному, оставившему героиню ради новой избранницы. Среди тех, кто разбирается в тонкостях литературы, это произведение считается изысканной возможностью уколоть экс-партнера.
"После мраморов Каррары / Как живется вам с трухой / Гипсовой?" – вопрошает в стихотворении поэтесса. Ознакомившись со стихотворением, некоторые решили, что опубликовано оно специально для бывшего мужа. Якобы, Светлана хочет возвысить себя в сравнении с нынешней женой Федора Паулиной Андреевой, потому что до сих пор полностью не отошла после стычки за экс-супруга.
Мы уверены, что иногда стихотворение это просто стихотворение. Свидетельство хорошего вкуса и тонкой душевной организации, а также – желание поделиться красивым произведением с подписчиками. Считаем, что Светлане Бондарчук не нужно ни кого подкалывать, ведь она уже два года счастлива в новом браке с фотографом Сергеем Харченко.
А про Паулину Андрееву она высказывалась, к слову, лишь в положительном ключе: считает ее невероятно красивой, а их пару с Федором Бондарчуком – настроенной на развитие и коллаборацию.