Бывшая уколола Бондарчука после стычки с Андреевой: Как живется вам с трухой?

Федор Бондарчук прожил со Светланой Бондарчук 25 лет, после чего решился на развод. Спустя некоторое время режиссер познакомился с Паулиной Андреевой, ставшей впоследствии его второй супругой. До сих пор, однако, фанаты рассуждают о том, отпустили ли бывшие супруги друг друга или нет...



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