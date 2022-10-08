Попалась с поличным: Бузову застукали с женатым мужчиной

Ольга Бузова была замечена на спортивном матче с таинственным брюнетом. Подписчики утверждают, что спутником ее стал женатый хоккеист.





Ольга Бузова почти 1,5 года назад рассталась с Давой (Настоящее имя – Давид Манукян — Прим. ред.), а в 2016 развелась с Дмитрием Тарасовым. На настоящий момент серьезных отношений у певицы нет, из-за чего она грустит. Нуждается, как неоднократно повторяет, в любви и мужском внимании. Именно поэтому Бузова не упускает возможности пофлиртовать или сходить на свидание.

На днях Ольгу застукали на хоккейном матче в Уфе. Женщину вместе со спутником поймали с поличным: показали на большом экране, который не смог скрыть, как сияют глаза Ольги во время общения с загадочным брюнетом. В мужчине сразу же опознали хоккеиста Дениса Зернова, в чьей форме Ольга Бузова уже появлялась в своем блоге. В лучших традициях, Ольга выбрала для своего рандеву очередного женатого мужчину.

Фанаты телеведущей сразу же отреагировали: "А что, ей запрещено с ним общаться?", "Что вы сразу в любовники приписываете." Часть пользователей, более знакомых, очевидно, с миром хоккея, заявили, что рядом с Бузовой совсем не Зернов. Он, по их словам, в тот самый момент находился на льду арены.

Интересно, кем же на самом деле является загадочный спутник Ольги Бузовой? Он из мира спорта или бизнеса? К слову, о желании собрать коллекцию из спортсменов, Ольга высказывается положительно.

"Замуж за хоккеиста я бы вышла", – как-то поделилась звезда.