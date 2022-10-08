Решившаяся на смертельный риск Боня изменилась до неузнаваемости: лицо почернело

Виктория Боня никогда не жила скучно. Участие в шоу "Дом-2", откровенные рассказы об отношениях с мужчинами, одиозные заявление — все это ассоциируется со знаменитостью о россиян.
Также в Сети можно встретить различные слухи о том, что Боня перебарщивает в стремлении быть красивой. Многие убеждены, что ведущая сверх меры использует ретушь в своих фотографиях, из-за чего нередко звезда выглядит комично.
Назло всем критикам Боня показала себя без прикрас. Знаменитость опубликовала в социальной сети снимок, на котором предстала в новом свете для подписчиков.
Лицо Виктории словно почернело, осунулось, об былых пухлых губ будто не осталось и следа. Светские обозреватели заметили, что Боня, судя по всему, давно не мыла голову и не приводила себя в порядок.
Подобному внешнему виду ведущей есть объяснение. Недавно звезда пошла на смертельный риск, решив покорить вершину.
При этом экспедиция пошла не по плану. Ее пришлось прервать из-за погодных условий, которые угрожали жизни как самой светской львицы, так и остальных участников. При этом, некоторые экстремалы, которые участвовали в аналогичной экспедиции, не вернулись с восхождения.