"Собирали людей": известный режиссер рассказал об экспериментах в России в нулевые

В нулевые шоу "Фабрика звезд" собирала миллионы россиян у экранов. Людям нравилось наблюдать за борьбой между соперниками.

Победитель "Фабрики звезд – 7" Дмитрий Бикбаев, который выступал вместе с Владом Соколовским в составе группы "БиС", дал откровенное интервью, в котором раскрыл кажущиеся фантастическими сегодня детали проекта.

По словам Бикбаева, реалити задумывалось как некий психологический эксперимент на людях, который должен быть сделать Первому каналу большие деньги и заодно помочь науке, сообщает Пятый канал.

"Действительно, собирали людей. То есть изначально это было сделано для науки. Собирали людей, дальше создавали определенные обстоятельства, когда они друг с другом конкурировали, бились за право первого места. И этот эксперимент должен был показать, как быстро люди начнут друг друга убивать", – рассказал Бикбаев.

Конечно, он имел ввиду образное выражение "убивать", подразумевая серьезную конкуренцию и отправку соперников на вылет. Тогда об эмоциональном здоровье участников мало кто думал. Прежде всего продюсеры заботились о рейтингах.

Именно во времена "Фабрики" Бикбаев понял, что шоу-бизнес не для него. Он пробовал снимать клипы для Юлии Началовой, но потом забросил и это. Артист выкрал свой контракт из продюсерского центра Меладзе и начал новую жизнь. Сейчас он театральный режиссер и занимается искусством.