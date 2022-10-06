Вот это мамочка! Бесстыдная жена Джигана в крохотных трусиках потрясла пышными ягодицами

Звездные супруги воспитывают уже четверых детей. Однако, глядя на Оксану Самойлову, в то, что она пережила не одни роды, верится с трудом. Кажется, появление на свет отпрысков никак не отразилось на фигуре супруги Джигана, да и сама она предпочитает заниматься своим телом во избежание каких-либо изъянов.
Хотя посещать спортзал постоянно бизнесвумен время от времени лень. Накануне она призналась, что давно не была на тренировке, за что, судя по всему, себя очень ругает. Свое утро светская львица решила начать с похода в бассейн, а перед этим хотела снять видеоролик, чтобы после, посмотрев на свое тело, все же добраться до тренажеров.
Облачившись в бикини и крохотные трусики, которые с трудом скрывают пятую точку, жена Джигана потрясла своими пышными ягодицами и покрутилась перед камерой. Но план Оксаны Самойловой провалился – мотивация не сработала: она поняла, что, несмотря на отсутствие тренировок, выглядит очень даже хорошо.
"А еще у меня для себя есть сверхотмазка всегда: "у тебя четверо детей – расслабься", – написала в своем микроблоге бизнесвумен.
"Вот это мамочка!" – наверняка подумали пользователи, увидев на странице возлюбленной Джигана ролик, в котором она бесстыдно демонстрирует свои прелести.