"Как старушка": взбесившаяся Долина прилюдно сцепилась с фанатом

67-летняя народная артистка России Лариса Долина старается идти в ногу со временем и следовать новым трендом. Однако певица не бросается без оглядки в омут с головой, и тщательно "фильтрует" настоящие молодые таланты и выскочек. Долина дружит и сотрудничает только с теми, кто поистине чего-то стоит в музыке и дает им шанс на развитие. При этом сама артистка за последние несколько лет сильно изменилась. Вероятно, сказалось тесное общение с молодыми.
В соцсетях ее все чаще критикуют за излишнюю ретушь снимков и чрезмерно молодежные наряды. На днях история повторилась. Лариса Долина предстала перед фанатами в коротких просторных шортах, оголивших стройные ножки, на плечах красовался жакет "оверсайз" в тон, завершали образ массивные грубые ботинки на толстой подошве, а ее лицо было словно у молодой девочки.
"Лариса, остановитесь!", "Шортики уж точно коротки, возраст не для них"; "Молодящиеся дамы во все времена выглядели смешно", – написали критики.
Впрочем, Долиной безразлично мнение хейтеров, ведь она знает толк в моде и надевает только то, что ей нравится. Однако без ответа она не оставила своего критика.
"Да неужели?! По-вашему, я должна нарядиться как старушка?! Но, извините, я на нее не похожа. А Вы – снобка", – парировала Долина.