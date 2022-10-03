"За страну не просил": оболганный Ургант всыпал украинскому вруну по первое число

Иван Ургант прокомментировал скандальное интервью украинского рэпера.

Украинский рэпер Алексей Потапенко, более известный как Потап, в своем недавнем интервью рассказал детали личного разговора с российским ведущим Иваном Ургантом. По словам Потапа, после начала февральских событий Ургант буквально рыдал ему в трубку и просил прощения за всю Россию. Алексей добавил, что Иван искренне переживал за судьбу Украины.

Эти слова быстро разлетелись по СМИ. Публике оказалось сложно поверить, что такой брутальный и харизматичный ведущий, как Иван Ургант, способен просто расплакаться коллеге в трубку. Возможно, именно эта несправедливость заставила оболганного Урганта всыпать украинскому вруну по первое число.

Удивленный Иван Ургант прокомментировал эту новость, добавив, что не привык освещать частные разговоры в медиапространстве. "В трубку не рыдал. Прощения за страну не просил", — лаконично ответил бывший ведущий Первого канала.

В ответе шоумена чувствуется разочарование в артисте, ведь разговор, по его мнению, был строго конфиденциальным. Что же на самом деле Иван Ургант сказал Потапу — теперь остается загадкой, а рэпер Потап, кажется, получил свою дозу внимания.