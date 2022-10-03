"Я получила огромное удовольствие": Долина облизала смазливого Милохина на глазах у всех

Лариса Долина засмущала Даню Милохина дифирамбами, которыми одарила его в прямом эфире.

Российская певица Лариса Долина всегда строго относится к популярным молодым исполнителям и оценивает исключительно их профессиональные качества. Поэтому получить похвалу от звезды кране непросто. Однако некоторым это все же удается.

На днях Лариса Долина, которая сидит в кресле жюри шоу "Битва Поколений" на МУЗ-ТВ, высказалась о Дане Милохине. В эфире программы в талантах соревнуются артисты-ветераны и начинающие дарования. Даня Милохин выступал во втором выпуске шоу вместе с Митей Фоминым.

Неожиданно для всех выяснилось, что Даня Милохин – фаворит Ларисы Долиной с самого начала шоу. И оказалось, что это неспроста. Блогер однажды поздравил ее внучку с Новым годом персонально! У внучки Долиной 20-летний Милохин любимый блогер, а что еще надо бабушке кроме счастливых детских глаз любимой кровиночки.

"Ты — артист. Я хочу пожелать тебе в этом большой удачи. Я думаю, что ты хочешь развиваться, у тебя все получится. У тебя хороший потенциал... Я получила огромное удовольствие от пребывания здесь", – облизала молодого исполнителя Долина.

По мнению продюсера Дианы Мельниченко, Лариса Долина выбрала верную тактику в плане сотрудничества с молодыми дарованиями, ведь от этого выигрывает и она сама.

"Возможно, Лариса Долина хорошо относится к Милохину. Так как у них не было конфликта, в отличии от Вали Карнавал, поэтому нет дыма без огня. Я считаю, Лариса Долина – это акула российского шоу бизнеса, но время идет, и дружить с молодыми блогерам – это новая волна хайпа", – отметила продюсер Диана Мельниченко.

Напомним, несколько месяцев назад в Сети разразился скандал из-за конфликта между Ларисой Долиной и Валей Карнавал, в котором народная артистка России задавила блогера профессионализмом.