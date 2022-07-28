Долой бюстгальтер! Развратная жена Цекало вывалила сочную грудь

Несколько лет назад Александр Цекало, уйдя из семьи, женился на молодой сексапильной красотке Дарине Эрвин, которая младше его на целых 30 лет. Избранницу продюсера называют и моделью, и актрисой, но в Сети она известна как художница, которая предпочитает стиль ню.
Поведение жены Цекало многие называют развратным, ведь она довольно часто демонстрирует свои оголенные части тела подписчикам в социальных сетях. Например, недавно Дарина, опубликовав свежее фото, продемонстрировала свою сочную грудь, вываливающуюся из тесного лифчика. Поклонники так и просят: долой бюстгальтер!
При этом многие подозревают, что в жизни формы Дарины не такие идеальные, как на фото в интернете. Рассматривая снимки горячей брюнетки, люди заметили, что девушка использует фоторедактор и фильтры для того, чтобы скрыть некоторые недостатки своего тела.
Напомним, Дарина Эрвин – четвертая жена Александра Цекало. Он был женат на солистке ансамбля "Шляпа" Алене Шиферман, певице Лолите Милявской и младшей сестре Веры Брежневой Виктории Галушке. Родственница популярной артистки подарила знаменитому продюсеру дочь и сына.