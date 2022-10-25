"У нас отношения": одинокую разведенку Бузову поймали на близости с женщиной

Ольга Бузова по всякому пыталась найти родственную душу. Кажется, это у нее получилось.

После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым российская певица Ольга Бузова так и не смогла построить серьезных отношений. Она пыталась сближаться с рэпером и блогером Давидом Манукяном и даже фиктивно выходила за него замуж на Мальдивах, но в итоге отношения развалились.

Ольга Бузова не раз признавалась, что мечтает построить крепкую семью и родить детей, да все никак не приходится. Она даже обещала, что если не родит ребенка до 35 лет, то возьмет дитя из детского дома. Но и тут не сложилось. При этом многие друзья и коллеги Бузовой признают ее простым и открытым искренним человеком.

Среди тех, кто сблизился с Ольгой Бузовой, оказалась Светлана Бондарчук. В своем блоге "Света вокруг света" она однажды брала интервью у певицы, и с тех пор говорит о ней только хорошее.

"Когда мы делали интервью с Олей Бузовой, я не знала ее лично — мы были только формально знакомы, а на съемках мы наконец знакомились по-настоящему. Прощались мы уже очень тепло, и теперь у нас остались приятельские отношения. Я точно для себя открыла этого героя", – призналась Светлана Бондарчук в своем телеграм-канале.

Возможно, Ольге Бузовой мешает создать семью ее высокая планка. Ведь сама она очень работоспособна и требует того же от партнера.