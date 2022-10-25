Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Остановилось сердце": все о прощании с Екатериной Стриженовой
"Никто не имеет права": Певица Валерия раздавила Пугачеву как вошь
"Как же надоела бабка эта": сморщенная плакальщица Немоляева еле ворочает языком
Пугачева появилась в центре Москвы после новости о переезде с мужем-иноагентом в Израиль
партнеры
Вторник
25 октября
Лента новостей
17:26
Сбылось страшное пророчество: Сбежавший в США внук Пугачевой вскрыл тайну из прошлого
17:02
"У нас отношения": одинокую разведенку Бузову поймали на близости с женщиной
15:24
На больничной койке: Родившая под 50 Ольга Кабо бегает с поздним чадом по врачам
15:07
Наш дом Израиль: ставшая мамой в 55 лет жена Виторгана пошепталась с Нарусовой об эмиграции Собчак
15:00
"Очень слабенькая": Прилучный загубил свою кроху после пополнения в семье
14:52
"Убьет ее": оставшейся один на один с Галкиным* Пугачевой предрекли страшный конец
14:24
По стопам Куравлева? Звезду кино "Москва слезам не верит" упекли в дом престарелых
14:18
Проклятый рак: мужа певицы Валерии спасает врач
13:57
Кровать в кале и сперме: живущий с парнем Милохин кончает при оргазме прямо на одеяло
13:39
Меняет мужчин и купается в роскоши: как живет Татьяна Навка
13:11
"Жизнь фактически невозможна": 47-летняя Рудковская вне себя от горя
12:58
Стала вдовой в 26 лет, воспитала лишившегося ноги внука: трудная судьба Галины Польских
12:17
"Не будет этой гнусавой?!": Орбакайте погнали со сцены ссаными тряпками
12:05
Стресс: как выйти из состояния напряжения
11:25
"Запах застарелого перегара": неуклюжей позорнице Волочковой дали под зад с ветерком
11:11
"Я схожу с ума": любитель однополого секса Серебряков выдал пикантные секреты
10:37
"Изменил": личную жизнь Крутого предали огласке
10:29
Обрюхаченная в 44 года Орлова столкнулась с замершей беременностью: Природа чистит
10:28
"Не жалею": Брейтбург раскрыл скандальную историю создания гей-гимна Моисеева "Голубая Луна"
10:03
"Пришла в ужас": в квартире любовницы Шаляпина организовали казино
09:54
"Он отказывался": педагог раскрыла секрет попадания певца SHAMAN в шоу-бизнес
09:52
Проводили в последний путь: повисший на грани смерти сын Яковлевой ушел в другой мир
09:48
"Гигантский болт": сосущая жена Цекало отдалась любимому без остатка
09:19
Не только жилье в Болгарии: Удовиченко откровенно о переезде в дом с прислугой в Ницце
09:10
"Замок снести": в России решили наказать наглого беглеца Галкина*
08:59
"У меня нет условий": Успенская отказалась воспитывать новорожденных членов семьи
08:55
"До старости щенок": тихушника Николаева лихо разоблачили после тайного секса с Королевой
08:18
"Проклинать и изгонять его не буду": Подольская обсудила с Ларсен признание сына в гомосексуальности
07:13
Отреклась от родни, стала затворницей и мучается от болей: как живет известная актриса Семина
06:01
Самые прибыльные новостройки в Подмосковье
04:11
Эксперты раскритиковали новый закон о ЖК
02:06
Новый виток вражды: возвращение принца Гарри и Меган Маркл к семье заставило трепещать
01:33
Как избавиться от храпа – советы врача
00:35
Взрыв на железной дороге: ЧП в Брянской области
00:02
Андрон Звездочет: что нельзя делать 25 октября
21:53
Иск в суд на миллион рублей: спутавшийся с Акиньшиной Козловский вляпался в разборки
21:03
Продюсер Рудченко раскрыл хитрый план сбежавшего из России Слепакова
20:31
В Ярославле неизвестный расстрелял из ружья припаркованные машины
20:14
Похоронил всю семью и стал отцом для чужих детей: что случилось с актером Романом Маякиным
19:58
Проблемы с сердцем: врач вынес вердикт оставшемуся без Пугачевой Киркорову
19:08
В Оренбургской области под колесами авто погиб ребенок
19:00
Венеролог поставил крест на изуродованном сыне Яковлевой: Неизлечимо и может привести к смерти
18:36
В Прикамье мужчина с ножом попытался пробраться в школу
18:03
Обнимались и держались за руки: Ходченкова пришла на премьеру в обществе представительного мужчины
17:43
Житель Волгоградской области умер после отравления грибами
17:15
В Москве у входа в клинику нашли похожий на гранату предмет
17:03
"Он застрял и все": ублажавшему жену Пригожину отрезали важный орган
16:46
Судьба сбившей женщину Большовой полностью в руках следователей: Новые подробности
16:20
"До сих пор на свободе": мать указала на убийцу сожженной Легкоступовой
15:48
Собчак кинула камень в огород Пугачевой: Без тебя намного лучше
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пусть оплачиваемый Украиной муж-иноагент содержит: 73-летнюю Пугачеву лишили пенсии в Израиле
Стало известно об уходе Маслякова
"Надоело": пропустившая лишний бокальчик Пугачева закатила громкий скандал
Обрюхаченная в 44 года Орлова столкнулась с замершей беременностью: Природа чистит
Собчак кинула камень в огород Пугачевой: Без тебя намного лучше
Не только жилье в Болгарии: Удовиченко откровенно о переезде в дом с прислугой в Ницце
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"У нас отношения": одинокую разведенку Бузову поймали на близости с женщиной

"У нас отношения": одинокую разведенку Бузову поймали на близости с женщиной

Ольга Бузова по всякому пыталась найти родственную душу. Кажется, это у нее получилось.
прочитано 161 раз

После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым российская певица Ольга Бузова так и не смогла построить серьезных отношений. Она пыталась сближаться с рэпером и блогером Давидом Манукяном и даже фиктивно выходила за него замуж на Мальдивах, но в итоге отношения развалились.

ПО ТЕМЕ

Попалась с поличным: Бузову застукали с женатым мужчиной

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Ольга Бузова не раз признавалась, что мечтает построить крепкую семью и родить детей, да все никак не приходится. Она даже обещала, что если не родит ребенка до 35 лет, то возьмет дитя из детского дома. Но и тут не сложилось. При этом многие друзья и коллеги Бузовой признают ее простым и открытым искренним человеком.

Среди тех, кто сблизился с Ольгой Бузовой, оказалась Светлана Бондарчук. В своем блоге "Света вокруг света" она однажды брала интервью у певицы, и с тех пор говорит о ней только хорошее.

"Когда мы делали интервью с Олей Бузовой, я не знала ее лично — мы были только формально знакомы, а на съемках мы наконец знакомились по-настоящему. Прощались мы уже очень тепло, и теперь у нас остались приятельские отношения. Я точно для себя открыла этого героя", – призналась Светлана Бондарчук в своем телеграм-канале.

Возможно, Ольге Бузовой мешает создать семью ее высокая планка. Ведь сама она очень работоспособна и требует того же от партнера.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 25 октября 2022, 17:02 Источник: Телеграм-канал Светланы Бондарчук • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

"День влюбленных": целующихся Бузову и Стоцкую засняли вместе

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Кровать в кале и сперме: живущий с парнем Милохин кончает при оргазме прямо на одеяло

Какой шалун!
Шоу-бизнес

Меняет мужчин и купается в роскоши: как живет Татьяна Навка

Насыщенная жизнь
Шоу-бизнес

Проклятый рак: мужа певицы Валерии спасает врач

Иначе никак
Шоу-бизнес

Стала вдовой в 26 лет, воспитала лишившегося ноги внука: трудная судьба Галины Польских

У звезды была тяжелая жизнь

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 октября 2022 года
Володина призвала россиян прятаться и ждать судьбоносных изменений
Астролог Володина порадовала прогнозом: Юпитер будет насыщать, а не вредить

Здоровье

Коронавирус имеет лабораторное происхождение: представлены неопровержимые доказательства
Первый – коронный, третий – похоронный: кто из артистов болел COVID-19 два раза
В России за сутки выявили 22 268 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 40 017 новых случаев коронавируса

Спорт

"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы

Регионы

Взрыв на железной дороге: ЧП в Брянской области
В Ярославле неизвестный расстрелял из ружья припаркованные машины
В Прикамье мужчина с ножом попытался пробраться в школу
Житель Волгоградской области умер после отравления грибами
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+