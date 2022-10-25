Стала вдовой в 26 лет, воспитала лишившегося ноги внука: трудная судьба Галины Польских

Артистка полюбилась зрителям в фильмах "Я шагаю по Москве" и "Гонки по вертикали", сериале "Леди Бомж" и многих других лентах.

Сегодня Галине Польских 82 года. Она по-прежнему активно снимается, радует почитателей своего творчества новыми яркими работами и может похвастаться целой армией поклонников. Зрители полюбили Галину Александровну за добрые и светлые образы, которые она уже много лет воплощает на экранах. Однако мало кто знает, что в реальности судьба часто обходилась с актрисой жестоко.

С первыми испытаниями артистке пришлось столкнуться еще в детстве. Она рано потеряла родителей и росла в месте с бабушкой, которая посвящала внучке всю себя. Во многом именно ради нее Польских решила связать жизнь со сценой и съемками. Галина мечтала обеспечить бабушке хорошую жизнь и была убеждена, что все актеры купаются в деньгах. Поэтому, окончив школу, она стала студенткой ВГИКа и вскоре начала сниматься.

В 1962 году, когда Польских было 22, состоялся ее дебют на экранах. Она сыграла роль семиклассницы Тани в картине "Дикая собака динго". С тех пор за актрисой закрепился образ нежной и положительной героини. Большая часть ролей в творческой копилке Галины Александровны – именно такие.

К сожалению, личная жизнь артистки складывалась не так хорошо, как у большинства ее экранных героинь. В первый раз Польских вышла замуж еще на первом курсе. Ее супругом стал студент режиссерского факультета Фаик Гасанов. В 1960 году у пары родилась дочь Ирада, но спустя пять лет глава семьи погиб, попав под трамвай. Актриса стала вдовой, когда ей было всего 26 лет.

Вторым избранником звезды стал сын директора "Мосфильма" Александр Сурин. Они поженились в 1967-м, когда Польских забеременела, и вскоре стали родителями дочки Марии. Увы, союз просуществовал всего год. Сама Галина Александровна называла этот брак случайным.

После трагической смерти первого супруга и развода со вторым артистка так и не вышла замуж. Она посвятила себя работе, воспитала дочерей и стала замечательной бабушкой. Филиппа, своего внука от младшей дочери, знаменитость долгое время воспитывала сама. К сожалению, судьба парня сложилась нелегко. В 19 лет он попал в страшную аварию на мотоцикле, деньги на который ему дала бабушка, и лишился ноги. Галина Александровна до сих пор винит себя в случившемся.

К счастью, Филипп смог преодолеть все трудности. Он освоил специальный протез, который помогает ему ходить, получил образование и стал инженером-конструктором. Теперь молодой человек разрабатывает собственные протезы для экстремальных видов спорта. Галина Польских души не чает во внуке и старается, чем может, помогать близким.

