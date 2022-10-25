Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Остановилось сердце": все о прощании с Екатериной Стриженовой
"Никто не имеет права": Певица Валерия раздавила Пугачеву как вошь
"Как же надоела бабка эта": сморщенная плакальщица Немоляева еле ворочает языком
Пугачева появилась в центре Москвы после новости о переезде с мужем-иноагентом в Израиль
партнеры
Вторник
25 октября
Лента новостей
13:57
Кровать в кале и сперме: живущий с парнем Милохин кончает при оргазме прямо на одеяло
13:39
Меняет мужчин и купается в роскоши: как живет Татьяна Навка
13:11
"Жизнь фактически невозможна": 47-летняя Рудковская вне себя от горя
12:58
Стала вдовой в 26 лет, воспитала лишившегося ноги внука: трудная судьба Галины Польских
12:17
"Не будет этой гнусавой?!": Орбакайте погнали со сцены ссаными тряпками
12:05
Стресс: как выйти из состояния напряжения
11:25
"Запах застарелого перегара": неуклюжей позорнице Волочковой дали под зад с ветерком
11:11
"Я схожу с ума": любитель однополого секса Серебряков выдал пикантные секреты
10:37
"Изменил": личную жизнь Крутого предали огласке
10:29
Обрюхаченная в 44 года Орлова столкнулась с замершей беременностью: Природа чистит
10:28
"Не жалею": Брейтбург раскрыл скандальную историю создания гей-гимна Моисеева "Голубая Луна"
10:03
"Пришла в ужас": в квартире любовницы Шаляпина организовали казино
09:54
"Он отказывался": педагог раскрыла секрет попадания певца SHAMAN в шоу-бизнес
09:52
Проводили в последний путь: повисший на грани смерти сын Яковлевой ушел в другой мир
09:48
"Гигантский болт": сосущая жена Цекало отдалась любимому без остатка
09:19
Не только жилье в Болгарии: Удовиченко откровенно о переезде в дом с прислугой в Ницце
09:10
"Замок снести": в России решили наказать наглого беглеца Галкина*
08:59
"У меня нет условий": Успенская отказалась воспитывать новорожденных членов семьи
08:55
"До старости щенок": тихушника Николаева лихо разоблачили после тайного секса с Королевой
08:18
"Проклинать и изгонять его не буду": Подольская о своей реакции на признание сына в гомосексуальности
07:13
Отреклась от родни, стала затворницей и мучается от болей: как живет известная актриса Семина
06:01
Самые прибыльные новостройки в Подмосковье
04:11
Эксперты раскритиковали новый закон о ЖК
02:06
Новый виток вражды: возвращение принца Гарри и Меган Маркл к семье заставило трепещать
01:33
Как избавиться от храпа – советы врача
00:35
Взрыв на железной дороге: ЧП в Брянской области
00:02
Андрон Звездочет: что нельзя делать 25 октября
21:53
Иск в суд на миллион рублей: спутавшийся с Акиньшиной Козловский вляпался в разборки
21:03
Продюсер Рудченко раскрыл хитрый план сбежавшего из России Слепакова
20:31
В Ярославле неизвестный расстрелял из ружья припаркованные машины
20:14
Похоронил всю семью и стал отцом для чужих детей: что случилось с актером Романом Маякиным
19:58
Проблемы с сердцем: врач вынес вердикт оставшемуся без Пугачевой Киркорову
19:08
В Оренбургской области под колесами авто погиб ребенок
19:00
Венеролог поставил крест на изуродованном сыне Яковлевой: Неизлечимо и может привести к смерти
18:36
В Прикамье мужчина с ножом попытался пробраться в школу
18:03
Обнимались и держались за руки: Ходченкова пришла на премьеру в обществе представительного мужчины
17:43
Житель Волгоградской области умер после отравления грибами
17:15
В Москве у входа в клинику нашли похожий на гранату предмет
17:03
"Он застрял и все": ублажавшему жену Пригожину отрезали важный орган
16:46
Судьба сбившей женщину Большовой полностью в руках следователей: Новые подробности
16:20
"До сих пор на свободе": мать указала на убийцу сожженной Легкоступовой
15:48
Собчак кинула камень в огород Пугачевой: Без тебя намного лучше
15:39
"Особая опасность": изуродованный сын Яковлевой висит на волоске после операции
15:06
"Пора домой и на экран": осужденный убийца Ефремов готовится к выходу из тюрьмы
15:01
"Дай Бог все это пережить": брошенная мужем Собчак взвыла на сеансе у психолога
14:37
"Вот сволочь!": избившего беззащитную кошку живодера растерзали толпой
14:32
Завороженная мужскими прелестями Дубцова обработала сразу два здоровенных прибора: Довольная
14:19
Стало известно об уходе Маслякова
14:14
"Родила": спутавшаяся с похотливым Прилучным молодуха раскрыла пополнение
13:54
Пьяный скандалист расстрелял знакомых среди ночи: Скончались
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пусть оплачиваемый Украиной муж-иноагент содержит: 73-летнюю Пугачеву лишили пенсии в Израиле
Не может говорить и пить: из разбитой раком Заворотнюк выдрали часть тела
Разродившаяся Подольская показала миру своего малютку: Так похож на папу
"Надоело": пропустившая лишний бокальчик Пугачева закатила громкий скандал
Стало известно об уходе Маслякова
"Она замечательная": свинтивший от жены Якубович откровенно о романе с молоденькой коллегой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Стала вдовой в 26 лет, воспитала лишившегося ноги внука: трудная судьба Галины Польских

Стала вдовой в 26 лет, воспитала лишившегося ноги внука: трудная судьба Галины Польских

Артистка полюбилась зрителям в фильмах "Я шагаю по Москве" и "Гонки по вертикали", сериале "Леди Бомж" и многих других лентах.
прочитано 510 раз

Сегодня Галине Польских 82 года. Она по-прежнему активно снимается, радует почитателей своего творчества новыми яркими работами и может похвастаться целой армией поклонников. Зрители полюбили Галину Александровну за добрые и светлые образы, которые она уже много лет воплощает на экранах. Однако мало кто знает, что в реальности судьба часто обходилась с актрисой жестоко.

ПО ТЕМЕ

"Боюсь": Польских почти не выходит из дома после контакта с покойником Меньшовым

Галина Польских о любви к великим мужчинам: Отказала Ефремову!

С первыми испытаниями артистке пришлось столкнуться еще в детстве. Она рано потеряла родителей и росла в месте с бабушкой, которая посвящала внучке всю себя. Во многом именно ради нее Польских решила связать жизнь со сценой и съемками. Галина мечтала обеспечить бабушке хорошую жизнь и была убеждена, что все актеры купаются в деньгах. Поэтому, окончив школу, она стала студенткой ВГИКа и вскоре начала сниматься.

В 1962 году, когда Польских было 22, состоялся ее дебют на экранах. Она сыграла роль семиклассницы Тани в картине "Дикая собака динго". С тех пор за актрисой закрепился образ нежной и положительной героини. Большая часть ролей в творческой копилке Галины Александровны – именно такие.

К сожалению, личная жизнь артистки складывалась не так хорошо, как у большинства ее экранных героинь. В первый раз Польских вышла замуж еще на первом курсе. Ее супругом стал студент режиссерского факультета Фаик Гасанов. В 1960 году у пары родилась дочь Ирада, но спустя пять лет глава семьи погиб, попав под трамвай. Актриса стала вдовой, когда ей было всего 26 лет.


Вторым избранником звезды стал сын директора "Мосфильма" Александр Сурин. Они поженились в 1967-м, когда Польских забеременела, и вскоре стали родителями дочки Марии. Увы, союз просуществовал всего год. Сама Галина Александровна называла этот брак случайным.

После трагической смерти первого супруга и развода со вторым артистка так и не вышла замуж. Она посвятила себя работе, воспитала дочерей и стала замечательной бабушкой. Филиппа, своего внука от младшей дочери, знаменитость долгое время воспитывала сама. К сожалению, судьба парня сложилась нелегко. В 19 лет он попал в страшную аварию на мотоцикле, деньги на который ему дала бабушка, и лишился ноги. Галина Александровна до сих пор винит себя в случившемся.

К счастью, Филипп смог преодолеть все трудности. Он освоил специальный протез, который помогает ему ходить, получил образование и стал инженером-конструктором. Теперь молодой человек разрабатывает собственные протезы для экстремальных видов спорта. Галина Польских души не чает во внуке и старается, чем может, помогать близким.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Галина Польских. Фото: Nadezhda Markalova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 25 октября 2022, 12:58 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Он отказывался": педагог раскрыла секрет попадания певца SHAMAN в шоу-бизнес

Трудный путь к славе
Шоу-бизнес

Обрюхаченная в 44 года Орлова столкнулась с замершей беременностью: Природа чистит

Грустная история
Шоу-бизнес

"До старости щенок": тихушника Николаева лихо разоблачили после тайного секса с Королевой

Вывели на чистую воду
Шоу-бизнес

"Не жалею": Брейтбург раскрыл скандальную историю создания гей-гимна Моисеева "Голубая Луна"

Самый эпатажный хит

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 октября 2022 года
Володина призвала россиян прятаться и ждать судьбоносных изменений
Астролог Володина порадовала прогнозом: Юпитер будет насыщать, а не вредить

Здоровье

Коронавирус имеет лабораторное происхождение: представлены неопровержимые доказательства
Первый – коронный, третий – похоронный: кто из артистов болел COVID-19 два раза
В России за сутки выявили 22 268 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 40 017 новых случаев коронавируса

Спорт

"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы

Регионы

Взрыв на железной дороге: ЧП в Брянской области
В Ярославле неизвестный расстрелял из ружья припаркованные машины
В Прикамье мужчина с ножом попытался пробраться в школу
Житель Волгоградской области умер после отравления грибами
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+