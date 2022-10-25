Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Остановилось сердце": все о прощании с Екатериной Стриженовой
"Никто не имеет права": Певица Валерия раздавила Пугачеву как вошь
"Как же надоела бабка эта": сморщенная плакальщица Немоляева еле ворочает языком
Пугачева появилась в центре Москвы после новости о переезде с мужем-иноагентом в Израиль
партнеры
Вторник
25 октября
Лента новостей
10:03
"Пришла в ужас": в квартире любовницы Шаляпина организовали казино
09:54
"Он отказывался": педагог Шамана раскрыла секрет попадания певца в шоу-бизнес
09:52
Проводили в последний путь: повисший на грани смерти сын Яковлевой ушел в другой мир
09:48
"Гигантский болт": сосущая жена Цекало отдалась любимому без остатка
09:19
Не только жилье в Болгарии: Удовиченко откровенно о переезде в дом с прислугой в Ницце
09:10
"Замок снести": в России решили наказать наглого беглеца Галкина*
08:59
"У меня нет условий": Успенская отказалась воспитывать новорожденных членов семьи
08:55
"До старости щенок": тихушника Николаева лихо разоблачили после тайного секса с Королевой
08:18
"Проклинать и изгонять его не буду": Подольская о своей реакции на признание сына в гомосексуальности
07:13
Отреклась от родни, стала затворницей и мучается от болей: как живет известная актриса Семина
06:01
Самые прибыльные новостройки в Подмосковье
04:11
Эксперты раскритиковали новый закон о ЖК
02:06
Новый виток вражды: возвращение принца Гарри и Меган Маркл к семье заставило трепещать
01:33
Как избавиться от храпа – советы врача
00:35
Взрыв на железной дороге: ЧП в Брянской области
00:02
Андрон Звездочет: что нельзя делать 25 октября
21:53
Иск в суд на миллион рублей: спутавшийся с Акиньшиной Козловский вляпался в разборки
21:03
Продюсер Рудченко раскрыл хитрый план сбежавшего из России Слепакова
20:31
В Ярославле неизвестный расстрелял из ружья припаркованные машины
20:14
Похоронил всю семью и стал отцом для чужих детей: что случилось с актером Романом Маякиным
19:58
Проблемы с сердцем: врач вынес вердикт оставшемуся без Пугачевой Киркорову
19:08
В Оренбургской области под колесами авто погиб ребенок
19:00
Венеролог поставил крест на изуродованном сыне Яковлевой: Неизлечимо и может привести к смерти
18:36
В Прикамье мужчина с ножом попытался пробраться в школу
18:03
Обнимались и держались за руки: Ходченкова пришла на премьеру в обществе представительного мужчины
17:43
Житель Волгоградской области умер после отравления грибами
17:15
В Москве у входа в клинику нашли похожий на гранату предмет
17:03
"Он застрял и все": ублажавшему жену Пригожину отрезали важный орган
16:46
Судьба сбившей женщину Большовой полностью в руках следователей: Новые подробности
16:20
"До сих пор на свободе": мать указала на убийцу сожженной Легкоступовой
15:48
Собчак кинула камень в огород Пугачевой: Без тебя намного лучше
15:39
"Особая опасность": изуродованный сын Яковлевой висит на волоске после операции
15:06
"Пора домой и на экран": осужденный убийца Ефремов готовится к выходу из тюрьмы
15:01
"Дай Бог все это пережить": брошенная мужем Собчак взвыла на сеансе у психолога
14:37
"Вот сволочь!": избившего беззащитную кошку живодера растерзали толпой
14:32
Завороженная мужскими прелестями Дубцова обработала сразу два здоровенных прибора: Довольная
14:19
Стало известно об уходе Маслякова
14:14
"Родила": спутавшаяся с похотливым Прилучным молодуха раскрыла пополнение
13:54
Пьяный скандалист расстрелял знакомых среди ночи: Скончались
13:36
"Досада какая": припавший к бутылке старик Краско угас как спичка
13:13
Неблагодарная лицемерка Хаматова навешала всем лапши: Собиралась быть попрошайкой
13:03
Вздутое веко и рот набекрень: лицо больного Корчевникова показали без ретуши
12:48
Адские волдыри: тощая как скелет Гагарина посинела после процедур
12:24
Вот это хахаль! Еле живая Ходченкова выставила на суд любовника под гул и свист
12:08
"Облысевшая, мокрая вся": обалдевшая Канделаки сорвалась на крик
11:40
Вступившего в перепалку 63-летнего Васильева в халатике приняли за вздорную старушку-узбечку
11:05
Коронавирус имеет лабораторное происхождение: представлены неопровержимые доказательства
11:04
"По квартирам ходят": двойник Киркорова дерет три шкуры с доверчивых стариков
10:47
Убившая женщину Большова бросилась наутек в ночи: след простыл
10:10
Пусть оплачиваемый Украиной муж-иноагент содержит: 73-летнюю Пугачеву лишили пенсии в Израиле
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Не может говорить и пить: из разбитой раком Заворотнюк выдрали часть тела
Пусть оплачиваемый Украиной муж-иноагент содержит: 73-летнюю Пугачеву лишили пенсии в Израиле
"Прости, мне так больно": бросившая мужа Ковальчук поставила точку в разводе
Разродившаяся Подольская показала миру своего малютку: Так похож на папу
Болезнь скрыть не удалось: страшный секрет Малахова стал достоянием общественности
"Надоело": пропустившая лишний бокальчик Пугачева закатила громкий скандал
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Он отказывался": педагог Шамана раскрыла секрет попадания певца в шоу-бизнес

"Он отказывался": педагог Шамана раскрыла секрет попадания певца в шоу-бизнес

Патриотически песни 31-летнего Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman, сегодня в тренде. Его приглашают в самые важный концерты, ротируют на радио. О том, как участник популярных телепроектов "Голос" и "Фактор А" стал звездой, корреспонденту "Дни.ру" на премьере документального фильма Дарьи Виолиной и Сергея Павловского "Зачем России оперетта" рассказала педагог Валерия Брейтбург.
прочитано 298 раз

Валерия Брейтбург – преподаватель вокала, доцент Российской академии музыки имени Гнесиных. Она помогла раскрыть талант многих известных ныне исполнителей. В том числе, и Ярослава Дронова, который учился на факультете эстрадно-джазового пения.

ПО ТЕМЕ

Много чести: Пугачева перестала общаться с зазвездившимся SHAMANом

"Ярослав всегда была очень целеустремленным, неугомонным, шел против течения, – уверяет Брейтбург. – Студенты отличаются какой-то инертностью – мол, как идет, так и идет. А Ярослав все время что-то выкидывал и придумывал. То он одним жанром увлекался, то другим, то у него в фаворе западная музыка, то арт-рок. Потом стал писать свою музыку. У него всегда была склонность к самовыражению. А сейчас он, наконец, нашел свой стиль".

"Когда я впервые увидела его, то сразу оценила, – вспоминает Валерия. – Во-первых, он внешне очень яркий. И именно я предложила ему попробовать свои силы на проекте "Фактор А". Он вначале отказывался, потому что не видел себя в шоу-бизнесе".

Еще больше Валерия узнала и раскрыла Ярослава на проекте канала "Россия", где сама была педагогом по вокалу и являлась музыкальным руководителем. "Любое участие в конкурсе, пусть даже не победа (в финале конкурса Ярослав занял третье место и получил специальный приз от Аллы Пугачевой – Прим. ред.) – это всегда опыт, – пояснила мудрая Брейтбург. – Певец в этом случае может себя сравнить с остальными и получить критическую оценку. Тем более, там были такие наставники, которые помогали ему сформироваться. Другое дело, что тогда он не нашел еще свой стиль и язык".

При этом многие думают, что сейчас Шаман хайпует на теме патриотизма. "Я думаю, он делает это искренне, и то, чем он занимается, не идет в разрез с его собственными интересами – это абсолютно не ангажированная история", – уверена Валерия Брейтбург.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 октября 2022, 09:54 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Враг №1: кто из звезд ненавидит Пугачеву

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Пусть оплачиваемый Украиной муж-иноагент содержит: 73-летнюю Пугачеву лишили пенсии в Израиле

Хватит денег и так

Шоу-бизнес

Не только жилье в Болгарии: Удовиченко откровенно о переезде в дом с прислугой в Ницце

Лариса Удовиченко ответила на вопрос о доме с прислугой в Ницце, новости, подробности

Шоу-бизнес

Стало известно об уходе Маслякова

Конец эпохи
Шоу-бизнес

"Родила": спутавшаяся с похотливым Прилучным молодуха раскрыла пополнение

Вот это новости!

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 октября 2022 года
Володина призвала россиян прятаться и ждать судьбоносных изменений
Астролог Володина порадовала прогнозом: Юпитер будет насыщать, а не вредить

Здоровье

Коронавирус имеет лабораторное происхождение: представлены неопровержимые доказательства
Первый – коронный, третий – похоронный: кто из артистов болел COVID-19 два раза
В России за сутки выявили 22 268 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 40 017 новых случаев коронавируса

Спорт

"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы

Регионы

Взрыв на железной дороге: ЧП в Брянской области
В Ярославле неизвестный расстрелял из ружья припаркованные машины
В Прикамье мужчина с ножом попытался пробраться в школу
Житель Волгоградской области умер после отравления грибами
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+