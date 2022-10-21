Вышла за брата и отказалась от родной матери: как жила актриса Большова до смертельной аварии

Артистке повезло в карьере, но не в личной жизни.

На днях Анна Большова попала в страшную аварию в Калужской области. Актриса сбила женщину, которая переходила дорогу в темноте. Анна не пыталась скрыться с места ДТП и сама вызвала скорую, но пострадавшая не выжила. Пока в Сети муссируются новые подробности случившегося, звезда хранит молчание. Впрочем, такое повышенное внимание знаменитости не в новинку. Семейная жизнь и карьера артистки и не раз провоцировали громкие слухи.

Анна Большова появилась на свет в семье известного физика Леонида Большова и врача Натальи Большовой. Будущая звезда росла активным и разносторонним ребенком. Анна изучала иностранные языки, каталась на лыжах, увлекалась рисованием и пением, а в седьмом классе к обширному списку занятий добавилось еще и актерское мастерство. Сначала Большова изучала азы профессии в театральном лицее, а потом – на экспериментальном курсе в ГИТИСе.

В 1999 году артистка дебютировала на экранах, снявшись в картине "С новым счастьем!". А уже в следующем, когда на экраны вышел фильм "Остановка по требованию", прославилась на всю страну. Актрису начали узнавать на улицах и предлагать новые главные роли. Вскоре она снялась в сериалах "Сваха", "Ермоловы", "Казароза", укрепив свою популярность.

Семейная жизнь Анны, в отличие от карьеры, складывалась нелегко. Родители Большовой развелись, когда та уже была взрослой. Актрисе удалось найти общий язык с мачехой, а вот ее отношения с матерью со временем испортились. Наталья Большова публично заявила, что ее дочь и бывший муж попали в преступную секту, организатором которой якобы является новая жена экс-супруга.

Анна признавалась, что грязная ложь от близкого человека принесла ей много боли и проблем в карьере. Знаменитости ничего не оставалось, кроме как отказаться от родной матери и прекратить общение. Известно, что родственницы не поддерживают связь уже больше 20 лет.

В любовных делах артистке тоже не повезло. В первый раз она вышла замуж за своего сводного брата Антона Канаева – сына мачехи. На момент свадьбы жениху было всего 18, а Анне уже исполнилось 25. Увы, брак не принес Большовой счастья и продлился всего четыре года. Она развелась с супругом, когда узнала, что он ей изменяет.

Вторым мужем артистки стал художник Александр Макаренко. С ним звезда тоже познакомилась благодаря мачехе. В 2008 году у супругов родился сын Даниил, но семью сохранить не удалось. Влюбленные несколько раз сходились и расходились. Сейчас Большова и Макаренко разведены, но это не мешает им вместе воспитывать сына.