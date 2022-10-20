Новый поворот в деле об убийстве с участием Анны Большовой: Сама бросилась

Актриса театра и кино Анна Большова известна зрителем не только своими ролями, но и участием в телевизионных проектах. Например, в 2009 году она участввала в шоу "Ледниковый период", а в 2014 победила в конкурсе пародистов "Повтори!".
14 октября 2022 года актриса Анна Большова попала в страшную аварию. Она сбила женщину в Калужской области. От полученных травм 31-летняя потерпевшая Олеся Соколова скончалась. Анна сама вызвала скорую и полицию и не скрывалась с места ДТП.
Сейчас актриса никак не комментирует ситуацию. Но вместо нее на связь вышел директор "Ленкома" Марк Варшавер. Он уже пообщался с Анной Большовой, поэтому он владеет новой информацией. Так появился новый поворот в деле об убийстве пешехода с участием актрисы. Варшавер рассказывает, что Анна ехала очень медленно, но из-за низкой освещенности увидела Олесю только в последний момент.
"Она (потерпевшая. — Прим. ред.) сама бросилась, либо упала, потому что была в сильно нетрезвом состоянии", — говорит директор, но уточняет, что официального подтверждения факта алкогольного опьянения пока нет. Позже это подтвердила судебно-медицинская экспертиза.
Также, стало известно, что у погибшей под колесами автомобиля Анны Большовой осталась семья — муж и двое детей.