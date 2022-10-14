Бузова объяснила выбор юного фаворита Киркорова в качестве отца своего ребенка

"JONY, я хочу от тебя детей", – с такими словами 35-летняя исполнительница хита "Мало половин" обратилась на днях к юному фавориту Филиппа Киркорова. Джахид Афраил оглы Гусейнли, как на самом деле зовут исполнителя, стал призером шоу "Маска", после чего король российской эстрады назвал его номером один и будущей суперзвездой. Тогда многие недоумевали, что связывает двух разных по музыку и возрасту исполнителей. Оказалось, что не только Киркорову нравится 26-летний красавчик из Азербайджана.

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