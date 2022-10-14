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Шоу-бизнес
Бузова объяснила выбор юного фаворита Киркорова в качестве отца своего ребенка

Бузова объяснила выбор юного фаворита Киркорова в качестве отца своего ребенка

"JONY, я хочу от тебя детей", – с такими словами 35-летняя исполнительница хита "Мало половин" обратилась на днях к юному фавориту Филиппа Киркорова. Джахид Афраил оглы Гусейнли, как на самом деле зовут исполнителя, стал призером шоу "Маска", после чего король российской эстрады назвал его номером один и будущей суперзвездой. Тогда многие недоумевали, что связывает двух разных по музыку и возрасту исполнителей. Оказалось, что не только Киркорову нравится 26-летний красавчик из Азербайджана.
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Многие приняли слова Ольги Бузовой о желании родить от Джахида Афраила оглы Гусейнли за шутку. "Как можно шутить на эту тему! – возмущена 36-летняя звезда "Дома-2". – Я считаю, что мне пора уже заводить семью и детей. И JONY мне для этого очень подходит".

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

"Во-первых, он хороший исполнитель, – перечисляет достоинства молодого певца Ольга. – Во-вторых, он мне импонирует как человек – у него правильные жизненные ценности. И каждый раз, когда я оказываюсь на его выступлении, то говорю ему, что хочу от него детей. Не знаю, правда, почему он не реагирует не действует (улыбается)".

Певица обещает быть хорошей матерью. "Мои дети будут богатыми, облюбленными, они получат потрясающее образование, ласку, внимание, любовь", – мечтает Бузова. Она обещает каждую, проведенную с ребенком минуту, делать максимально для него полезной.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Пока же певица анализирует ошибки прошлого и размышляет, какими будут ее отношения с будущим мужем. "Я на многое готова пойти в плане уступок в отношениях, – уверяет звезда. – Просто, как Козерог по знаку Зодиака, быстро привыкаю к людям и мне сложно расставаться, расходиться, отказываться от привычного круга".

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Автор: 14 октября 2022, 08:53 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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