Поймавшей эйфорию Боне предрекли летальный исход

Состояние Виктории Бони вызывает опасения врачей.

В поисках приключений и новых эмоций телеведущая и блогер Виктория Боня отправилась покорять горную вершину Манаслу в Гималаях. Такая авантюра тяжело дается даже опытным альпинистам, но бывшую участницу "Дома-2" это не испугало.

В своих социальных сетях Виктория Боня недавно пооткровенничала с подписчиками. Она призналась, что из-за подъема на вершину она страдает от головной боли, отеков. Боня добавила, что ей становится тяжело дышать, а сил с каждым днем становится все меньше и меньше.

В разговоре с Пятым каналом доктор медицинских наук Геннадий Мышков объяснил, что происходит с телеведущей. По словам эксперта, восхождение на гору — это изменения давления и количества кислорода. Мозг недополучает свою привычную норму, а это, в свою очередь, приводит к эйфории.

Но поймавшей это состояние Виктории Боне стоит быть аккуратнее с горным экспериментами. Гипоксическое состояние приводит к нарушению работы ЖКТ, сердечно-сосудистой и других систем организма.

"Крайней степенью, конечно, является летальный исход", — предрекает анестезиолог-реаниматолог. Он добавляет, что осложнения могут проявиться не сразу, а через пару дней после восхождения. Опираясь на слова эксперта, получается, что Виктория Боня должна четко следить за своим организмом даже после поездки в Гималаи.