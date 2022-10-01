Нечестный пиар или доброе дело: певица NиNа вынесла вердикт штурмующим детдома звездам

Благотворительность зачастую становится способом привлечь к себе внимание. Но правильно ли это?

Поездки звезд в детские дома и другие похожие благотворительные акции — недобросовестный пиар или же действенный способ обратить внимание на проблему и помочь? Певица NиNа в разговоре с "Дни.ру" считает, что это хороший шанс для артиста.

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"Участие знаменитых людей в благотворительных акциях и поездках в детские дома – это отличный способ обратить внимание на проблему, помочь нуждающимся с лечением. Я не думаю, что кто-то может использовать это в качестве пиара. Звезды часто помогают тому, кому это необходимо, и это прекрасно! Взяв пример со своих кумиров, некоторые также начинают помогать и делать добрые дела. Думаю, это один из главных плюсов благотворительности артистов", – поделилась певица NиNа.

Напомним, российская певица Ольга Бузова обещала взять ребенка из детдома, если до 35 лет не родит сама. Сейчас звезде 36 лет, и с недавнего времени она всерьез начала готовиться к пополнению в семействе. Ольга Бузова купила и в настоящий момент ремонтирует огромную квартиру в Москве. В ней, как Бузова рассказывала в одном из интервью, запланирована детская. Такие заявления всполошили все детские дома столицы, ведь Ольга Бузова стала их потенциальным клиентом.