Достойная преемница: роскошные бриллианты Зыкиной достались Кравец

У светской львицы и без того внушительная коллекция дорогих ювелирных украшений. Теперь же там появилось настоящее сокровище.
"На аукционе супруг купил мне в подарок изысканный гарнитур из колье и сережек, который, как говорят, принадлежал великой Людмиле Зыкиной (ее украшения сегодня периодически всплывают на аукционах – Прим. ред.), – рассказала Кравец. – Судя по цене, так оно и было. Невероятной красоты бриллианты, редкая огранка, шикарная оправа".
Точную стоимость подарка Алена отказалась называть – не хочет привлечь преступников. Но, как говорят ювелиры, оценивается эта эксклюзивная и явно созданная на заказ красота не менее чем в 30 миллионов.
Сразу вспомнился диалог Бендера и Воробьянинова из романа "12 стульев": "Сколько вся эта музыка стоила? – Тысяч семьдесят – семьдесят пять. – Мгу… Теперь, значит, стоит полтораста тысяч. – Неужели так много? – обрадованно спросил Воробьянинов. – Не меньше".
Алена сказала, что будет хранить этот царский подарок в специально арендованной банковской ячейке – дома даже в сейфе очень опасно.
"Мы сейчас будем проводить специальную экспертизу, чтобы узнать прошлое украшений и убедиться, что они принадлежали именно Зыкиной", – сообщила Алена.