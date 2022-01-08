Что стало с прикованной к инвалидному креслу затворницей Талызиной

Восьмидесятишестилетняя актриса редко появляется на публике, да и режиссеры почти не зовут работать. Не так давно звезда советского кино пришла на съемки в программу Андрея Малахова. Как оказалось, самостоятельно передвигаться актриса не может, только на инвалидном кресле.
В Рождество в "Инстаграме" появился новый снимок Валентины Талызиной. На фото, которое, судя по всему, сделано совсем недавно, артистка с грустной улыбкой смотрит в кадр. На лице знаменитости заметны глубокие морщины. Поклонники отметили, что, несмотря ни на что, Талызина выглядит хорошо – стареет красиво и достойно.
Пользователи Сети пожелали актрисе здоровья и долголетия, а также поздравили народную любимицу с праздником. "Новых ролей, здоровья, благополучия! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "С рождеством! Большого здоровья!", "Здоровья, творческих сил, вдохновения, оптимизма, благополучия. Очень вас любим, живите долго и радуйте нас своими работами!", "Здоровья вам и радостей!" – написали в комментариях.