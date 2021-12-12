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Шоу-бизнес
"Будут приглашать на роли некрасивых женщин": За что Рязанов унижал Талызину

"Будут приглашать на роли некрасивых женщин": За что Рязанов унижал Талызину

Валентина Талызина рассказала о непростых отношениях с Эльдаром Рязановым.
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Артистка снялась в шести фильмах знаменитого режиссера, Рязанов любил и уважал Талызину, но так было не всегда. Знаменитости познакомились на съемках фильма "Зигзаг удачи", где в итоге Валентина Илларионовна сыграла председателя месткома Алевтину Васильевну.

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Изначально Рязанов хотел снять в фильме Алису Фрейндлих, но она отказалась. Исполнительница роли председателя стала сильно раздражать режиссера, он постоянно срывался и критиковал ее. Однако на монтаже фильма увидел, что был неправ, тогда он проникся Талызиной. "Он мне сказал тогда: мне очень жаль, что тебя будут приглашать только на роли некрасивых женщин и подружек главных героинь", – вспоминает Валентина Илларионовна.

В итоге у артистки и режиссера сложились крайне теплые отношения, многие коллеги говорят, что она стала его любимицей. Талызина даже дублировала Барбару Брыльску, когда ее героиня читала стихотворение "С любимыми не расставайтесь" в фильме "Ирония судьбы".

Рязанов помог Талызиной на ее творческом пути, он снимал ее больше других, в театре ей стали давать главные роли. Даже сейчас, в свои 86 лет, артистка выходит на сцену исключительно в качестве основного персонажа. В день рождения Валентины Илларионовны в январе состоится премьера очередного спектакля с ней в главной роли на сцене Театра Моссовета.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
12 декабря 2021, 13:59 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

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редкий талант, прекрасная женщина и замечательная актриса! Долгих лет жизни и творческого долголетия!
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