"Будут приглашать на роли некрасивых женщин": За что Рязанов унижал Талызину

Артистка снялась в шести фильмах знаменитого режиссера, Рязанов любил и уважал Талызину, но так было не всегда. Знаменитости познакомились на съемках фильма "Зигзаг удачи", где в итоге Валентина Илларионовна сыграла председателя месткома Алевтину Васильевну.
Изначально Рязанов хотел снять в фильме Алису Фрейндлих, но она отказалась. Исполнительница роли председателя стала сильно раздражать режиссера, он постоянно срывался и критиковал ее. Однако на монтаже фильма увидел, что был неправ, тогда он проникся Талызиной. "Он мне сказал тогда: мне очень жаль, что тебя будут приглашать только на роли некрасивых женщин и подружек главных героинь", – вспоминает Валентина Илларионовна.
В итоге у артистки и режиссера сложились крайне теплые отношения, многие коллеги говорят, что она стала его любимицей. Талызина даже дублировала Барбару Брыльску, когда ее героиня читала стихотворение "С любимыми не расставайтесь" в фильме "Ирония судьбы".
Рязанов помог Талызиной на ее творческом пути, он снимал ее больше других, в театре ей стали давать главные роли. Даже сейчас, в свои 86 лет, артистка выходит на сцену исключительно в качестве основного персонажа. В день рождения Валентины Илларионовны в январе состоится премьера очередного спектакля с ней в главной роли на сцене Театра Моссовета.