Не снимается уже три года: куда пропала 86-летняя актриса Валентина Талызина

Талызина регулярно получает комплименты своей внешности, однако не может похвастаться новыми ролями в кино

В последний раз 86-летняя Валентина Талызина снималась в кино несколько лет назад. Поклонники звезды фильмов "Афоня", "Гостья из будущего", "Ирония судьбы, или С легким паром!" и других известных картин, переживают за артистку, которая не появляется на экранах последние три года. Однако Талызина не жалуется на жизнь.

Валентина Илларионовна рассказала, что с ее карьерой все хорошо – она продолжает активно играть в театре. Премьера следующего представления с ней состоится уже в январе – в спектакле "Волки и овцы" актриса сыграет главную роль. Но телезрителей артистке обрадовать пока нечем – у нее нет запланированных кинопроектов.

По словам Талызиной, сниматься ее больше не приглашают. Актриса ведет спокойный образ жизни и не чувствует острой нужды в деньгах – на все необходимое, как заявила Валентина Илларионовна в беседе с Teleprogramma.pro, ей хватает пенсии. Кроме того, с возрастом артистка стала получать огромное количество комплиментов своей внешности.

Несмотря на то, что Валентина Илларионовна уже три года не снимается в кино, иногда она радует поклонников своим появлением в телевизионных передачах. Недавно актриса пришла в студию программы "Сегодня вечером" вместе с 52-летней дочерью Ксенией Хаировой. Ходили слухи, что в отношениях между родственницами были конфликты, однако теперь, кажется, все наладилось.

В свое время у Талызиной практически не оставалось времени на воспитание наследницы из-за бурной карьеры – Ксения росла под присмотром бабушки. Но сейчас знаменитая мама, судя по всему, смогла наверстать упущенное. К тому же, в Москве также живет 22-летняя внучка артистки Анастасия, которая, как и мама, пошла по стопам прославленной бабушки и стала актрисой.