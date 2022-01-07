"Набор веса и даже депрессия": после загула мужа Джанабаева пожаловалась на проблемы в семье

Недавно Альбина Джанабаева в шуточной форме поделилась проблемами в семье. Они с Валерием Меладзе сняли видео о буднях родителей, у которых есть маленький ребенок. Заметно уставшие артисты с мешками под глазами пытались понять, почему не спит их дочь. Так, Альбина перечисляет различные варианты: начиная с зубок и заканчивая полнолунием.
Под видео певица пожаловалась на проблемы, которые могут возникнуть при недосыпе. Так, он может привести к "набору веса, проблемам с сердцем и даже депрессии". Также она решила поделиться информацией по улучшению качества сна.
Фолловеры оценили шутку Джанабаевой и Меладзе. "На это можно смотреть бесконечно", "Это лучшее видео, что я видела", "Супер сериал", "Это огонь. Лучшие", "Такие классные", "Какие вы замечательные, очень приятно смотреть за вами", – написали поклонники.
Напомним, что буквально недавно общественность подозревала, что в отношениях пары начнутся проблемы. Дело в том, что недавно Валерий выступал в Арабских Эмиратах. Так, на сцене он оказался в окружении молодых красоток, которые не стеснялись обнимать и целовать певца.