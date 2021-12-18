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Шоу-бизнес
"Корить не буду": Меладзе прокомментировал пьяные выходки

"Корить не буду": Меладзе прокомментировал пьяные выходки

Валерий Меладзе рассказал, как борется с муками совести из-за своей пагубной привычки.
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Валерий Меладзе – покоритель женских сердец всея Руси. Его песни до сих пор не сходят с эфиров музыкальных каналов. Профессионализм певца подтверждают и многочисленные премии. Так, недавно за заслуги перед шоу-бизнесом он получил "золотой граммофон".

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Тяжелый труд вызывает необходимость в хорошем отдыхе. А потому Валерий любит расслабляться в увеселительных местах с бокальчиком в руке. Иногда подобного рода мероприятия заканчиваются конфузами, из-за которых Меладзе потом чувствует неловкость. Однако, как говорится, время лечит, так что певец научился справляться с муками совести.

Так, артист откровенно рассказал о своих выходках в эфире "Русского радио". По его словам, раньше он позорился и потом страшно себя корил за это. Но потом он осознал, что не стоит переживать из-за слов или действий, ведь что прошло, того не вернуть. В конце артист заявил, что он готов брать ответственность за поступки, но теперь научился себя не корить.

Кстати, пристрастие к горячительным напиткам не мешает певцу оставаться не только популярным артистом, но примерным семьянином. Так, у Валерия недавно родилась дочь. А всего у Меладзе шестеро детей. Кроме того, звезда достаточно востребована. Так, чтобы пригласить его на частное мероприятие, нужно выплатить гонорар в размере шестидесяти тысяч долларов.

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Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
18 декабря 2021, 16:23 Источник: "Русское радио" ✓ Надежный источник
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