56-летний Меладзе развлекся в компании молодых красоток после известия о расставании с женой

Артист отправился в Дубай, где в эти новогодние каникулы собрался весь свет отечественного шоу-бизнеса. Для участия в гала-ужине от Big Art Festival Меладзе должен был прибыть в Эмираты в компании супруги Альбины Джанабаевой, однако все пошло не по плану. В связи с обстоятельствами паре пришлось расстаться прямо накануне вылета, в шикарный отель Валерий отправился один.
Светское мероприятие прошло на высшем уровне на 27 этаже легендарного отеля "Парус". По подсчетам только вход на вечеринку стоил более 2 тысяч евро. Гостей встречали изысканными закусками и дорогим алкоголем. Валерий Меладзе стал одним из хедлайнеров концертной программы. Он зажег в компании молодых красоток, которые присоединились к нему во время исполнения песни "Океан и три реки". В оригинале эту композицию Валерий исполняет с группой "ВИА Гра".
Развлекшийся в компании молодых красоток Меладзе попросил быть осторожнее с фото в соцсетях, боясь осуждения жены. "Аккуратнее с фотографиями, а то моя жена сидит в Инстаграм и блокирует за такие кадры", – в шутку предостерег артист. Кстати, в кругу семьи Новый год Меладзе и Джанабаева по традиции отметили 30 декабря.