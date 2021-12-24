"Сколько кругов ада!": Джанабаева в бешенстве от условий жизни

Экс-участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева в радиоэфире побеседовала на тему российской действительности. Звезда указала на несовершенство работы государственных организаций, которые оказывают услуги населению.
Весной уходящего года супруга Валерия Меладзе родила дочь Агату, поэтому на нее навалилась масса забот. Для нее, как многодетной матери и занятого человека, очень важно получать различные справки и документы вовремя. Певице понадобились государственные льготы, чтобы пользоваться бесплатной парковкой и другими правами. Она дважды потерпела фиаско при попытке их получить.
Артистка столкнулась с проблемами на ровном месте. Альбина Джанабаева собрала сведения для льгот в электронном виде и загрузила их на портал ведомства. "Время я нашла, подала онлайн-заявку. Но сколько кругов ада надо пройти, чтобы заполнить это, отправить!" — выразилась звезда.
Это было только началом испытания. Документы звезды рассматривали месяц, пришел отказ из-за недостающих данных. Певица повторила попытку, заявку вновь рассматривали месяц. Льготы певице также не предоставили.
Эти условия жизни приводят многодетную мать в бешенство. Звезда не торопится подавать документы в третий раз, чтобы получить социальную помощь. "Меня это раздражает!" — призналась Альбина Джанабаева.