Накопились проблемы: стало известно о расставании Меладзе и Джанабаевой

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе вместе планировали улететь на несколько дней в Дубай. В ОАЭ вокалиста ждали с выступлением на гала-ужине от Big Art Festival. Для звездной четы организаторы мероприятия забронировали в отеле люкс с потрясающим видом на океан. Сутки в таком номере, сообщили устроители, стоят сто тысяч рублей.
Как стало известно, в последний момент Джанабаева отказалась лететь с мужем, хотя ранее подтвердила свое присутствие. Альбина осталась в Москве, а Валерий отправился в Дубай. В огромный номер певец заселился в гордом одиночестве.
Что произошло между Джанабаевой и Меладзе – пока не известно. Возможно, артистам пришлось на время расстаться из-за накопившихся домашних проблем. У пары, напомним, трое детей: сыновья Константин и Лука, а также дочь Агата, которой всего девять месяцев.
Отметим, ранее Альбина Джанабаева рассказывала, что Новый год в ее доме встречают по-особенному. Джанабаева и Меладзе празднуют его 30 декабря. Дело в том, что в последующие дни у артистов слишком много работы.