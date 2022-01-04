"Его карма": жена купившего любовнице квартиру Гальцева прокомментировала его измены

Всем давно известно, что Юрий Гальцев не является примерным семьянином. Артист обзавелся молодой любовницей и живет по сути на два дома. Интересно, что новая возлюбленная Мария Насырова примерно одного возраста с его дочерью. Чтобы привлекать Марию, Юрий старается следить за своей внешностью. Стоит отметить, что подруга даже родила ему наследника несколько лет назад.
Кстати, официальная жена юмориста знает о его грешке. Видимо, женщина решила отнестись к этому философски, поскольку до сих пор не подала на развод. Недавно журналисты поинтересовались, не боится ли она того, что муж в итоге сбежит от нее к любовнице. По словам Гальцевой, она супруга не ревнует. Также она подчеркнула, что не думает, что Гальцев повторит историю Петросяна, который развелся со Степаненко. "Это его жизнь. Его карма", – подытожила женщина.
Напомним, что юморист может побаловать Насырову дорогими подарками. Так, он недавно купил ей квартиру. Однако официально она принадлежит не только молодой актрисе, но и самому Юрию, а также ребенку.