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Шоу-бизнес
"Его карма": жена купившего любовнице квартиру Гальцева прокомментировала его измены

"Его карма": жена купившего любовнице квартиру Гальцева прокомментировала его измены

Несмотря на измены, жена Юрия Гальцева не планирует разводиться с юмористом.
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Всем давно известно, что Юрий Гальцев не является примерным семьянином. Артист обзавелся молодой любовницей и живет по сути на два дома. Интересно, что новая возлюбленная Мария Насырова примерно одного возраста с его дочерью. Чтобы привлекать Марию, Юрий старается следить за своей внешностью. Стоит отметить, что подруга даже родила ему наследника несколько лет назад.

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Кстати, официальная жена юмориста знает о его грешке. Видимо, женщина решила отнестись к этому философски, поскольку до сих пор не подала на развод. Недавно журналисты поинтересовались, не боится ли она того, что муж в итоге сбежит от нее к любовнице. По словам Гальцевой, она супруга не ревнует. Также она подчеркнула, что не думает, что Гальцев повторит историю Петросяна, который развелся со Степаненко. "Это его жизнь. Его карма", – подытожила женщина.

Напомним, что юморист может побаловать Насырову дорогими подарками. Так, он недавно купил ей квартиру. Однако официально она принадлежит не только молодой актрисе, но и самому Юрию, а также ребенку.

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Юрий Гальцев. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
4 января 2022, 17:52 Источник: "Paparazzi.ru" • Требует проверки

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