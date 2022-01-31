"Ушел настоящий русский артист": Дружинина потрясена смертью Куравлева

30 января пришла трагическая новость об уходе любимого миллионами зрителей артиста – Леонида Куравлева.

Народный артист РСФСР скончался в возрасте 85 лет. В последнее время Леонид Вячеславович серьезно болел, поэтому находился в хосписе. Тем не менее, навсегда проститься с этим талантливейшим человеком не готов был никто.

Знаменитые коллеги Леонида Куравлева после случившегося собрались в студии программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на канале "Россия 1" и высказали свое глубочайшее сожаление. Среди них оказалась и 86-летняя Светлана Дружинина, которая потрясена случившимся. Она знала покойного как надежнейшего человека, который никогда и никого не предавал, в том числе не предавал самого себя, что крайне важно.

"Ушел настоящий русский артист," – заявила раздавленная смертью коллеги Дружинина.

Артистка выразила надежду на то, что на том свете Леонид Вячеславович наконец встретится со своей любимой женой Ниной Васильевной, с которой он прожил вместе более полувека. Супруга актера умерла еще в 2012 году, и это стало огромным горем для мужчины. После ухода жены Куравлев вел затворнический образ жизни и не появлялся на публике. Леонид Куравлев хотел быть похоронен рядом с возлюбленной и сразу попросил выбить на ее памятнике и свое имя тоже.

Прощание с Леонидом Куравлевым состоится 1 февраля – ранее "Дни.ру" писали о том, как будут проходить похороны.