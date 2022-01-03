Очень его любила: мать показала настоящего фаворита покойной Началовой

Мать покойной Началовой сфотографировалась с плюшевым тигром – символом 2022 года. Эта игрушка была любимым предметом Юлии.

Три года назад трагически скончалась певица Юлия Началова. Накануне мать артистки решила показать поклонникам предмет, который очень любила ее дочь. Оказалось, что Юлия очень любила игрушечного тигра, которого подарил ей фанат. Поскольку тигр – это символ 2022 года, родительница звезды решила выложить фотографию любимой игрушки в "Инстаграм".

Подписчики выразили надежду, что фигурка станет предвестником удачи и счастья, ведь не зря она так нравилась Юлии. Также Таисию Началову похвалили за внешний вид. По мнению фолловеров, она отлично выглядит для своих лет. "Нежная, красивая", "Чудесные снимки", "Милая Тая", "Люблю вас", – восхитились фанаты.

Напомним, что Юлия Началова умерла, когда ей было всего тридцать девять лет. Женщина травмировала ногу, но не стала обращаться в клинику. Вскоре ее состояние ухудшилось: образовалась гангрена, а также обострилась подагра. В итоге артистку госпитализировали и даже ввели в состояние искусственной комы. По словам врачей, тяжелое состояние Юлии усугублялось слабым иммунитетом. Несмотря на старания врачей, спасти женщину не удалось.