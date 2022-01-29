"Анечка, рожай": Семенович раскрыла последние слова Фриске перед смертью

Анна Семенович рассказала, о чем они говорили с Жанной Фриске перед ее смертью.

Смерть Жанны Фриске стала трагедией для всего мира шоу-бизнеса. Никто не мог поверить в то, что всеми любимая исполнительница не сможет побороть онкологию. Причем у певицы было огромное желание жить, ведь незадолго до этого она родила сына Платона. Увы, но медикам, боровшимся за ее жизнь, не удалось сотворить чудо.

Стоит отметить, что практически до последних своих дней Фриске поддерживала связь с друзьями и коллегами. Так, Анна Семенович часто интересовалась здоровьем приятельницы. Незадолго до смерти бывшие участницы группы "Блестящие" даже смогли созвониться и поговорить. Об этом рассказала артистка Борису Корчевникову, придя на программу "Судьба человека".

По словам Семенович, она встретилась с Шепелевым за несколько месяцев до смерти Фриске. Тогда у певицы наблюдалось улучшение, поэтому ее супруг предложил Анне позвонить давней подруге. Артистка отмечает, что Жанна была в себе, а потому им удалось душевно поговорить. Особое внимание звезда уделила теме материнства, рассказывая, как она счастлива, что родила Платона. Артистка также советовала Семенович задуматься об этом. "Анечка, рожай", – сказала ей Фриске.