"Не умирай!": сломавшего череп сына Рождественской без сознания и в судорогах увезли в реанимацию

Фотохудожник и писатель Екатерина Рождественская – дочь легендарного поэта и переводчика Роберта Рождественского. Она давно и сама мама. Но злая судьба едва не лишила ее старшего сына...

"Назвала я сына Лешей – это имя было припасено у отца для меня, так, если вдруг я родилась бы мальчиком, – рассказала она о первенце. – Долго вынашивала его, полгода лежала, не вставая, в больнице".

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"Так соскучилась после вылеживания по нормальной человеческой жизни, что вскоре после выписки пошла в театр – в толпу, к людям, музыке – достали билеты на второй ряд на "Юнону и Авось" с Караченцевым, – продолжает Екатерина. – Радовалась, слушала, подпевала, а сзади на меня постоянно кашляла какая-то тетка, громко и раскатисто. В результате я принесла домой коклюш. А коклюш для двухмесячного ребенка, знаете ли... В общем, диагноз поставили не сразу – новорожденные таким не болеют, в итоге реанимация, долгая больница с осложнениями".

А в 18 лет их талантливую семью постигло новое страшное испытание. "Сын играл с друзьями в пейнтбол, попятился и провалился в открытый люк на минус первый этаж, – шокировала Рождественская. – Мне позвонили, что перелом основания черепа, но пока жив, из головы кровь, судороги, без сознания. И я слышу девичьи голоса: "Лешка, ты только не умирай! Лешка!" Примчалась. Внизу в больнице увидела каталку с пропитанной кровью лешкиной толстовкой. Кома, операция... Не помню сколько мы прожили с ним в больнице. Он поправился, но я заболела страхом навсегда".

Тогда, к счастью, парню удалось выкарабкаться. "Он уже большой дядя, увлекается музыкой, работает киберэкспертом, – написала гордая мать в "Инстаграме". Алексею уже 36 лет, он окончил экономический факультет, был музыкантом, лидером рок-группы F.P.S.