Выпившая Пахмутова потянулась в кусты к привычному

Фотохудожник Екатерина Рождественская – талантливая дочь знаменитого поэта и переводчика Роберта Рождественского. У них дома всегда было множество звезд, воспоминания о которых интересны.

"Слова Роберта Рождественского, музыка Александры Пахмутовой", – это словосочетание хорошо помнят те, кто жил во времена СССР. Например, песня "Просьба" в свое время произвела фурор. В ней были такие слова:

Люди-исполины, люди-великаны,

Есть у вас винтовки, сети и капканы,

Есть у вас бесстрашье, сила есть навечно.

И должно быть сердце — сердце человечье.

Александр Николаевна была очень дружна с Робертом Ивановичем. "Прислали мне фотографию, которой еще не видела., – рассказала в соцсетях дочь знаменитого поэта. – Это, думаю, середина 70-х. Папа, Магомаев и Пахмутова пришли к кому-то в гости на банкет, все как положено, все нарядные, звеня часами и браслетами, тосты, слова, приветы, выпили-закусили, а тут рояль в кустах! Вот гости и потянулись к привычному – к клавишам!"

По словам Рождественской, ее поэт-отец тоже играл на пианино, учился в детстве в музыкальной школе. "Сколько раз я такое наблюдала! Причем, играли не для кого-то конкретного, а в свое удовольствие, просто не могли удержаться!", – заверила она.