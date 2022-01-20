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Шоу-бизнес
Выпившая Пахмутова потянулась в кусты к привычному

Выпившая Пахмутова потянулась в кусты к привычному

Фотохудожник Екатерина Рождественская – талантливая дочь знаменитого поэта и переводчика Роберта Рождественского. У них дома всегда было множество звезд, воспоминания о которых интересны.
прочитано 522 раза

"Слова Роберта Рождественского, музыка Александры Пахмутовой", – это словосочетание хорошо помнят те, кто жил во времена СССР. Например, песня "Просьба" в свое время произвела фурор. В ней были такие слова:

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Люди-исполины, люди-великаны,
Есть у вас винтовки, сети и капканы,
Есть у вас бесстрашье, сила есть навечно.
И должно быть сердце — сердце человечье.

Александр Николаевна была очень дружна с Робертом Ивановичем. "Прислали мне фотографию, которой еще не видела., – рассказала в соцсетях дочь знаменитого поэта. – Это, думаю, середина 70-х. Папа, Магомаев и Пахмутова пришли к кому-то в гости на банкет, все как положено, все нарядные, звеня часами и браслетами, тосты, слова, приветы, выпили-закусили, а тут рояль в кустах! Вот гости и потянулись к привычному – к клавишам!"

По словам Рождественской, ее поэт-отец тоже играл на пианино, учился в детстве в музыкальной школе. "Сколько раз я такое наблюдала! Причем, играли не для кого-то конкретного, а в свое удовольствие, просто не могли удержаться!", – заверила она.

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Фото: Anvar Galeev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 20 января 2022, 14:32 Источник: instagram.com ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость948146
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Губкин, урод! Ты слышал когда- нибудь о том, что остались еще такие великие люди, имена которых даже упоминать всуе нельзя???!!! Ты, козел, что пишешь: "выпившая Пахмутова"???!!! "потянулась в кусты"!!! Интригуешь заманухами в названии своих паскудных пасквильных статеек, чтобы только прочитали!!! Но ведь не каждый сразу поймет, что ты применил русское идиоматическое выражение- "рояль в кустах"!!! Не смей, мерзкий щелкопер, трогать своими погаными писульками ВЕЛИКИХ людей!!! Твой уровень- Волочкова, Борисова, Собчак и остальное, всем намозолившее глаза, современное отребье!!!
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