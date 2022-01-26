Саруханов заявил о борьбе с алкогольной зависимостью: Я был несерьезный много раз

Недавно Игорь Саруханов развелся в шестой раз. Он заговорил о личном.

Исполнитель сообщил, что он уже давно покинул супругу, но все случилось вполне полюбовно. Они остались в хороших отношениях. При этом сама женщина уже переехала в другой город и нашла нового возлюбленного. Для артиста важны чувства, которые уже давно остыли. Он указал, что, когда любит, то музыка получается совсем иной.

Они поженились в 2014 году. Игорь Саруханов очень любит своих детей и находится в абсолютном восторге от девочек, которые живут с мамой. Он оплачивает все расходы наследниц, а потому работать приходится достаточно много. Сейчас сердце завидного жениха свободно. Однако все друзья убеждены в том, что это вовсе ненадолго, ведь он – крайне любвеобильный мужчина.

Певец указал, что так много браков у него якобы случилось из-за легкомыслия. Он вспомнил, что многие клянутся вместе состариться, но это все делается вовсе неосознанно. "Я был несерьезный много раз", – признался он. Сам исполнитель ушел от третьей супруги, которая разочаровала его.

Возлюбленная якобы нелестно отзывалась о родителе знаменитости и не хотела, чтобы они общались. Тогда Игорь Саруханов оказался крайне разочарован, ушел в депрессию, начал много пить. Побороть алкогольную зависимость ему помогла лишь дизайнер Лена Ленская. Она спасла звезду и стала четвертой супругой.