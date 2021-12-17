Лишь бы счастлива была: Саруханов рассказал о муже для своей 13-летней дочери

Российскому певцу Игорю Саруханову 65 лет. К этому возрасту он подошел с богатым творческим багажом. Выпустил более 20 альбомов, получить звание заслуженного артиста России, шесть раз сходить в загс и два раза стать папой. Причем детей ему подарила именно последняя супруга Татьяна. До этого он не готов был нести такую ответственность.
Саруханов стал отцом, когда ему было уже за 50. Он души не чает в дочерях, которых зовут очень красиво – Любовь и Розалия. Артист признается, что дети в корне изменили его.
"Сейчас я знаю, что живу ради них, я оберегаю себя, чтобы, не дай бог, со мной что-нибудь не произошло", – признался Саруханов.
Как выглядят отпрыски исполнителя песни "Скрипка-лиса", до сих пор не знает никто. Тем временем одной из дочерей уже 13 лет, а другой шесть.
В своих соцсетях артист публикует исключительно новости о своем творчестве. Личная жизнь певца словно тайна за семью печатями.
Саруханов уверен, что будет хорошим тестем. Ведь на первом месте для него счастье дочерей – лишь бы счастливы были. Ссориться с будущим зятем он не будет.
"Можно нажить себе врага в лице собственного ребенка. Единственное, я хотел бы, чтобы девочки были максимально избирательны в вопросе выбора партнера", – рассказал он.